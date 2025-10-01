לוחמי מג"ב איו"ש וצה"ל איתרו והשמידו הלילה (שלישי) רקטות ואמצעי לחימה נוספים בכפר ביתוניא שבאזור בנימין ובקרבת רמאללה. הלוחמים איתרו 15 רקטות בשלבי ייצור, 18 מטענים, נשקים, חומרי נפץ ואמצעי לחימה נוספים שהוכנו ונאספו על ידי חוליית טרור.

פעילות יזומה זו התרחשה לאחר שבשבוע שעבר נעצרה חוליית מחבלים מהעורבת בייצור הרקטות. ועל פי הכתבים הצבאיים, הרקטות ואמצעי הלחימה הנוספים היו שייכות לחוליה שנתפסה לפני שבוע ושיגרה רקטות לכיוון מודיעין עילית.

בשלב זה לא ברור האם הרקטות היו עם חומר נפץ או ראש קרבי, והן הועברו לבדיקת גורמי חבלה.

על פי הודעת צה"ל, בעקבות חקירת שב״כ של חוליית המחבלים המעורבים בייצור הרקטות שנעצרה בשבוע שעבר במרחב רמאללה, כוחות צה״ל, שב״כ ומג"ב פעלו הלילה בכפר ביתוניא שבחטיבת בנימין. הכוחות איתרו 15 רקטות בשלבי ייצור, מטענים, נשקים, חומרי נפץ ואמצעי לחימה נוספים שהוכנו ונאספו על ידי אותה החולייה. אמצעי הלחימה הושמדו במקום על ידי חבלני מג״ב איו״ש והנשקים הוחרמו.