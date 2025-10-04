בעקבות ההודעה הרשמית של חמאס בשבת קודש על היענותם החיובית לעסקת טראמפ, בצה"ל התחילו להיערך לשחרור חטופים.

על פי הדיווחים מהרצועה, צה"ל העלה לשמי הרצועה כטב"מים, מסוקים ומטוסי קרב, כדי לסכל איומים וניסיונות פגיעה לכוחות שנמצתאים בעומק הרצועה.

מדובר צה"ל נמסר: "הרמטכ״ל כינס במהלך הלילה (ש׳) הערכת מצב מיוחדת לאור ההתפתחויות. בהערכת המצב השתתפו סגן הרמטכ״ל, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין, ראש אגף התכנון, מפקד מפקדת השו״ן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מפקד פיקוד הדרום ומפקד חיל האוויר".

עוד נמסר: "בהתאם להנחיית הדרג המדיני, הנחה הרמטכ״ל לקדם מוכנות ליישום השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור החטופים. לצד זאת הודגש, כי ביטחון כוחותינו הינו בעדיפות עליונה וכי כלל יכולות צה״ל יוקצו לפיקוד הדרום לטובת הגנה על כוחותינו".

לסיום נכתב בהודעה: "הרמטכ״ל ציין כי לאור הרגישות המבצעית, על כלל הכוחות לגלות דריכות ועירנות רבה. כמו כן, חידד הצורך בתגובה מהירה להסרת כל איום".