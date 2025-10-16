שנתיים לפתיחת המלחמה: עם כניסתו של יום הזיכרון - לטבח השבעה באוקטובר, הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם היום (חמישי) הצהרה לציבור בה התייחס לכשלון של צה"ל, לתקומה וללחימה ברצועת עזה.

הרמטכ"ל פתח את דבריו: "חיילי צה״ל ומפקדיו בסדיר, בקבע ובמילואים, אזרחים ועובדי צה״ל אנו מתכנסים היום בראש מורכן ובלב כבד כדי להתייחד עם זכר נופלי הטבח הנורא שפקד אותנו בכ״ב בתשרי התשפ״ד, יום שמחת תורה, השבעה באוקטובר 2023. עם עלות השחר נפרצו גבולותינו; המלחמה חצתה אל סף ביתנו וזרעה באש ובשכול".

זמיר המשיך: "היום, שנתיים למהלך הזוועתי, עוצרת האומה כולה, כואבת ומתאבלת על החיילים, טובי בנינו ובנותינו, שחירפו נפשם ונפלו בקרבות; על לוחמי כוחות הביטחון וההצלה שלחמו לצידנו; ועל הילדים, הנשים והגברים שנרצחו באכזריות. את כולם אנו זוכרים ומרכינים ראש".

מתוך השבר קם עם ישראל בעוצמתו: "התאחדנו ויצאנו להגן על הבית לוחמי הסדיר, כיתות הכוננות, המפקדים ואנשי הקבע, אזרחי ועובדי צה״ל מכל הזרועות והפיקודים ונלחמים במילואים כולם נלחמים במסירות. השגנו הישגים בשדות הקרב בדרום ובצפון, ביהודה ובשומרון ובקווי התפר; נפעל להמשיך ולסכל איומים בכל זירה".

ראש המטה הכללי הבהיר: "דרכנו היא דרך הניצחון: צה״ל מעצב את פני המערכה ומשנה את המציאות באזור. לאורך כל ימי הלחימה פעלנו כשחטופינו עמדו לנגד עינינו. בימים האחרונים, בזכות העשייה והלחימה הנועזת שלכם, לוחמינו היקרים, הצלחנו להשיב חלק מהחטופים החיים לביתם ולהביא חלק מהחללים לקבר ישראל; לא נשקוט עד שנשיב את כל חללינו לקבורה ראויה".

על הכשלים הקשיים: "בשבעה באוקטובר צה״ל כשל במשימתו להגן על המדינה ועל אזרחיה. התיקון לכך מגיע מאיתנו אין בכוחנו לשנות את העבר, אך יש בכוחנו לצמוח כיחידים וכצבא, לקבל עלינו אחריות וללמוד מן העבר כדי לבצר את ביטחוננו לדורות. אנו חוקרים ונמשיך לחקור את אירועי אותו יום ואת המלחמה כולה ביושרה, בשקיפות ובמקצועיות; חובתנו היא כלפי החטופים, הנרצחים, החללים, הפצועים ומדינת ישראל כולה".

וסיים: "הימים האלה הם גם ימים של תקווה ושיקום. נישא את מבטנו לעתיד עתיד שבו נבנה מחדש את שנפגע, נחזק את כוחנו ונשיב חיים ותקווה במקום שבו אויבינו ביקשו לזרוע הרס. יהי זכרם של הנופלים ברוך".