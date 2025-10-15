כיכר השבת
לקראת חידוש המלחמה? שר הביטחון לצה"ל: "תכינו תוכנית להכרעת חמאס"

ברקע הפרת ההסכם בידי ארגון הטרור, שר הביטחון כ"ץ הנחה את צה"ל, להכין תוכנית מקיפה להכרעת חמאס ברצועת עזה במקרה של חידוש המלחמה | "במידה והחמאס יסרב לקיים את ההסכם נשוב ללחימה" (צבא)

כץ והרמטכ"ל (צילום: אריאל חרמוני משרד הביטחון)

ברקע הפרת ההסכם בידי ארגון הטרור חמאס, במהלך דיון שהתקיים היום (רביעי) עם הרמטכ"ל וצמרת על היערכות צה"ל בעזה, הנחה שר הביטחון להכין תוכנית להכרעה כוללת של בעזה במידה ויסרב לקיים את תוכנית ויהיה צורך לחדש את הלחימה.

בהודעה נכתב כי "במסגרת תוכנית טראמפ, חמאס חייב להחזיר את כל החטופים החללים המצויים ברשותו ולהתפרק מנשקו - כאשר ישראל, בשיתוף הכוח הבינלאומי בהובלת ארה"ב, יפעלו להרוס את כל המנהרות ותשתיות הטרור בעזה כדי להבטיח שעזה תהיה מפורזת מכל איום על מדינת ישראל".

בסיום הודעת כ"ץ נאמר כי "במידה והחמאס יסרב לקיים את ההסכם, ישראל, בתיאום עם ארה"ב, תשוב ללחימה ותפעל להכרעה מוחלטת של החמאס ושינוי המציאות בעזה והשגת כל יעדי המלחמה".

הצלב האדום (צילום: מהרשתות הערביות)

מוקדם יותר היום, בארגון הטרור חמאס הודיעו כי הם עמדו בהסכם בהסכם ומסרו את כלל החטופים החללים, שהם הצליחו להגיע אליהם, כאשר לדבריהם "הגופות הנותרות דורשות מאמצים משמעותיים וציוד מיוחד לחיפוש וחילוץ, ואנו עושים מאמץ רב לסגור תיק זה".

על פי המידע שנמסר מהצלב האדום שני ארונות של חטופים חללים, הועברו לידיו והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה"ל ושב"כ בשטח הרצועה.

בהודעת צה"ל והשב"כ שפורסמה נאמר כי "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".

