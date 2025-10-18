כיכר השבת
18 חללים עדיין מוחזקים בעזה

בליל שבת: חמאס השיב את גופתו של החלל החטוף אליהו מרגלית | הערב: יושבו שתי גופות נוספות

בליל שבת השיב ארגון הטרור חמאס את גופת החלל החטוף אליהו מרגלית הי"ד שנרצח בטבח האכזרי בבוקר שמחת תורה | בעזה מוחזקים כעת 18 חללים חטופים | משרד רה"מ: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיב את החללים החטופים במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם" (חדשות, בארץ)

גופתו של אליהו מרגלית הי"ד בידי צה"ל (צילום: דובר צה"ל)

ארגון הטרור חמאס השיב, באמצעות הצלב האדום, את גופתו של החלל החטוף אליהו מרגלית הי"ד, שנרצח ונחטף בטבח הנוראי בבוקר שמחת תורה לפני שנתיים. כעת מוחזקות בעזה 18 גופות חללים .

משרד ראש הממשלה עדכן: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף אליהו מרגלית ז״ל, כי יקירן הושב לישראל והושלם זיהויו.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת מרגלית ושל כל משפחות החטופים החללים".

במשרד רה"מ הדגישו: "הממשלה וכלל מערך השבויים והנעדרים של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

" נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

בצה"ל ציינו כי "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, אליהו מרגלית ז"ל נרצח על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת .

אליהו ז״ל, בן 75 במותו, נחטף מאורוות הסוסים בקיבוץ ניר עוז, וכחודשיים לאחר מתקפת הפתע נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים.

יצוין כי בתו, נילי מרגלית, נחטפה גם היא והושבה בהסכם ״דלתות שמיים״ בנובמבר 2023.

גם בצה"ל הדגישו: "חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

