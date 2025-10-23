לא מפתיע צדקה שכזו: זה הספר שמצאו חיילי צה"ל במשרדי "ארגון צדקה" בחברון דובר צה"ל הודיע היום על איתורם והחרמתם של עשרות אלפי שקלים ששימשו לטרור במהלך פעילות מבצעית בחברון | בנוסף, דובר צה"ל מסר כי לצד הכספים נמצא במקום גם ספרו של הצורר הנאצי, 'מיין קאמפף' (צבא וביטחון)