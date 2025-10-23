במהלך השבוע האחרון, פעלו לוחמי חטיבת הצנחנים בפיקוד חטיבת יהודה במשרדי 'אגודת הצדקה האיסלאמית' בחברון, במסגרת מאמץ לסיכול מימון טרור והחרמת חומרי הסתה.
דובר צה"ל מסר כי האגודה, שמציגה עצמה כמסייעת לנזקקים, משמשת בפועל כזרוע ארגונית של ארגון הטרור חמאס ופועלת לקידום הסתה לטרור ולגיוס והזרמת כספים למימון פעילויות טרור תחת הארגון. היא אחת מתוך סניפים רבים בגזרת יהודה ושומרון.
צה"ל מסר כי במסגרת הפעילות נתפסו והוחרמו כ- 165,700 ש"ח של כספי טרור, כספים שהיו משמשים חלילה לביצוע פיגועים אלמלא נתפסו בזמן.
אלא שבנוסף, נמצא במתחם ספרו של היטלר: 'מיין קאמפף', יחד עם ציוד ששימש להסתה הכולל מחשבים ומכשירים טכנולוגיים, תיקים, מסמכים ועוד.
צה"ל מסר כי הכוחות ביצעו אטימה מלאה של הדלת הראשית במתחם בו אותרו חומרי ההסתה והכספים.
