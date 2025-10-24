כיכר השבת
בים, באוויר וביבשה

"נערכים לתרחיש קיצון": צה"ל בתרגיל צבאי רחב היקף בגבול הצפון | תיעוד

הושלם תרגיל אוגדתי בן חמישה ימים של כוחות צה"ל, בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה באזור גבול לבנון, להגברת המוכנות המבצעית בהגנה ובהתקפה באזור גבול לבנון | מטרת התרגיל נועדה להגביר מוכנות לתרחישי קיצון בהגנה, לתת מענה מהיר לאירועים מתפרצים, כולל גיוס מילואים וצבירת כוחות, מעבר להתקפה | תיעוד נרחב (צבא)

התרגיל הנרחב בגבול הצפון (צילום: דובר צה"ל)

דובר מסר כי אמש (חמישי) הושלם תרגיל אוגדתי עצים בן חמישה ימים של כוחות צה"ל, בפיקוד אוגדה 91 ובהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה במרחב גבול לבנון.

מטרת התרגיל נועדה להגביר מוכנות לתרחישי קיצון בהגנה, לתת מענה מהיר לאירועים מתפרצים, כולל גיוס מילואים וצבירת כוחות, מעבר להתקפה וכל זאת תוך הפקת לקחים ומסקנות משנתיים של לחימה בכלל הזירות.

תרחישי התרגיל הותאמו למצב המבצעי לאחר לחימה בדרום לבנון, במהלכה נפגעו היכולות המבצעיות של

התרחישים כללו תרגול שיתוף הפעולה בין הלוחמים שנמצאים במשימת ההגנה בגזרה, חיל האוויר וחיל הים, בנוסף למחלקות ההגנה, המועצות המקומיות וכוחות הביטחון המקבילים - כב"א, מד"א ומשטרה.

כמו כן, תרגלו כוחות לוגיסטיקה, רפואה וטכנולוגיה ואחזקה, בתרחישי פינוי פצועים תחת אש ומתן מענה לוגיסטי, אחזקתי וטכנולוגי בחירום.

התרגיל הנרחב בגבול הצפון (צילום: דובר צה"ל)
