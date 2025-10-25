לאחר שנחשף שכ-60% מהמנהרות בעזה לא הושמדו, שר הביטחון ישראל כ"ץ מאשר את הדיווח, ובהודעה שפרסם הערב (מוצאי שבת) כתב כי הנחה להעמיד את הריסתן כ"משימה המרכזית" בשטח הנמצא בשליטתנו.

על פי הדיווח בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בפני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס שמעל 60% ממנהרות חמאס נותרו שלמות גם לאחר תחילת הלחימה. לפי דבריו, המנהרות שטרם הושמדו פרוסות משני צידי "הקו הצהוב", כלומר חלקן אף נמצאות בשטחים שבהם צה"ל שולט כיום.

בשיחה עם ואנס הדגיש כ"ץ: "הריסת המנהרות היא המשימה המשותפת החשובה ביותר בפירוז עזה, בהתאם לתוכנית טראמפ, ויש להיערך לביצוע של הנושא". הוא הוסיף: "עלינו להחזיר את כול החטופים החללים, לחסל את כל המנהרות, לקחת את הנשק מחמאס ולוודא שהוא לא יהיה גורם שלטוני בעזה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב: "פירוז עזה באמצעות הריסת מנהרות הטרור של חמאס, לצד פירוק חמאס מנשקו, הם בראייתי היעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון בעזה".

לדברי כ"ץ, "המשימה הערכית הדחופה ביותר היא כמובן השבת כל החטופים החללים הביתה ונעשה הכל כדי לממש את המשימה הקדושה והחשובה הזאת".

כ"ץ כתב כי "משימת העל האסטרטגית למימוש הניצחון הגדול שהשיגו לוחמי צה"ל הגיבורים מול מחבלי החמאס בעזה היא פירוז עזה באמצעות הריסה מוחלטת של מנהרות הטרור ש-60% מהן עדיין קיימות - לצד פירוק החמאס מנשקו".

עוד כתב כי "הנחיתי את צה"ל להציב את נושא הריסת המנהרות כמשימה המרכזית כעת בשטח הצהוב הנמצא בשליטתנו, לצד ההגנה על החיילים והיישובים - וזאת במקביל לשיח שאנחנו מקיימים עם נציגי ארה"ב, מסגן הנשיא ושרי החוץ והמלחמה, דרך שליחי נשיא ארה"ב ועד מפקדי סנטקום על חשיבות וקריטיות הנושא, ועל הצורך שלהם לממש את תוכנית הנשיא טראמפ ולמצוא את הדרך לטיפול יסודי בפירוק והריסת כל מנהרות הטרור ביתרת השטח הנתון לאחריותם, לצד פירוק נשקו של חמאס".