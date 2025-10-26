כיכר השבת
המחבל ניסה להבריח נשק לחיזבאללה - כך נראה סופו המר

דובר צה"ל מסר כי חיסל היום שני פעילי טרור שעסקו בשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חיזבאללה | בתיעוד שפרסם צה"ל נראה רכבו של המחבל כשהוא בנסיעה ולפתע עולה באש מתקיפת חיל האוויר | צפו בתיעוד (חדשות) 

(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מסר כי היום (ראשון) חוסלו שני בכירים בארגון בפעולות ממוקדות שבוצעו בלבנון על ידי חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין (אמ"ן) ואוגדה 91.

בתקיפה הראשונה, במרחב הבקאע, נהרג עלי חסין אלמוסוי, שסיפק אמצעי לחימה ופעל במסגרת חיזבאללה. אלמוסוי נחשב לגורם מרכזי ברכש והברחות נשק מסוריה ללבנון, תפקיד שהקנה לו השפעה משמעותית על התחמשות הארגון ושיקום יכולותיו הצבאיות. במהלך השנה האחרונה, ציין צה"ל, ניהל אלמוסוי באופן רציף רשת הברחות נשק, שסייעה להעצמת הארגון ולחיזוק כוחו הלחימתי באזור.

במקביל, בדרום לבנון, חוסל עבד מחמוד אלסיד, ששימש כנציג המקומי של חיזבאללה במרחב אל ביאצ׳ה. בתפקידו, מסר צה"ל, היה אלסיד אחראי על הקשר בין הארגון לבין תושבי האזור בכל הנוגע לפעילות כלכלית וצבאית, וכן נטל חלק בניסיונות שיקום יכולות הצבאיות של חיזבאללה בכפרים המקומיים. פעילותו איפשרה לארגון לשמור על נוכחות והשפעה באזור, וצה"ל הדגיש כי מדובר בדמות מרכזית במבנה המקומי של חיזבאללה.

לדברי דובר צה"ל, מעורבותם הפעילה של אלמוסוי ואלסיד בהברחות נשק ובהתחמשות הארגון מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול באופן יזום וממוקד כדי למנוע הסלמה ולחסל כל איום שמציב הארגון נגד האזרחים והמדינה.

