השב"כ ביצע האזנת סתר ממושכת, במשך כחצי שנה, לעובד לשעבר בארגון החשוד בהעברת מידע מסווג לעיתונאים. ההאזנה בוצעה באמצעות רוגלה מתקדמת, במסגרת מה שהוגדר כהליך "סיכול ביטחוני".

על פי הדיווח הערב (ראשון) ב-i24NEWS, המידע שנאסף נגע, בין היתר, לכשלי השב"כ באירועי השבעה באוקטובר ולבדיקה פנימית שערך הארגון סביב טענות לחדירה של גורמים המזוהים עם "כהניזם" לשורות המשטרה.

על פי הדיווח, א' נחקר באפריל האחרון ושוחרר ללא תנאים מגבילים - אך למרות זאת נמשך אחריו המעקב הטכנולוגי.

החוק מאפשר לשב"כ לבצע האזנות סתר למטרות סיכול ביטחוני גם ללא אישור בית המשפט, אך רק באישור ראש הממשלה אחת ל-15 יום או לכל היותר אחת לשלושה חודשים, ובכפוף לפיקוח רבעוני של היועצת המשפטית לממשלה.

בפועל נחתמו הצווים על ידי ראש הממשלה כחותמת גומי, וללא בחינה מעמיקה, ואילו היועצת המשפטית לממשלה לא קיימה ביקורת ופיקוח כנדרש על ההאזנות - אף שמדובר בצעד חריג ורגיש.

מהשב"כ נמסר בתגובה: "שירות הביטחון הכללי פועל מכוח חוק ובהתאם לו בכלל פעולותיו. מטבע הדברים, פעולותיו של השירות אינן מפורסמות ברבים, וכך גם האישורים הניתנים להן, מקום בו הדבר נדרש".