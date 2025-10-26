כיכר השבת
"סיכול ביטחוני"

ללא הפיקוח הנדרש: הצעד החריג של השב"כ כנגד בכיר בארגון שנחשד בהדלפה

ללא פיקוח ובקרה הדוקה, ארגון הביון הישראלי, הלא הוא השב"כ, ביצע האזנת סתר ממושכת, במשך כחצי שנה, לעובד לשעבר בארגון החשוד בהעברת מידע מסווג לעיתונאים | ההאזנה בוצעה באמצעות רוגלה מתקדמת, במסגרת מה שהוגדר כהליך "סיכול ביטחוני" (ביטחון)

(צילום: shutterstock)

השב"כ ביצע האזנת סתר ממושכת, במשך כחצי שנה, לעובד לשעבר בארגון החשוד בהעברת מידע מסווג לעיתונאים. ההאזנה בוצעה באמצעות רוגלה מתקדמת, במסגרת מה שהוגדר כהליך "סיכול ביטחוני".

על פי הדיווח הערב (ראשון) ב-i24NEWS, המידע שנאסף נגע, בין היתר, לכשלי השב"כ באירועי השבעה באוקטובר ולבדיקה פנימית שערך הארגון סביב טענות לחדירה של גורמים המזוהים עם "כהניזם" לשורות המשטרה.

על פי הדיווח, א' נחקר באפריל האחרון ושוחרר ללא תנאים מגבילים - אך למרות זאת נמשך אחריו המעקב הטכנולוגי.

החוק מאפשר לשב"כ לבצע האזנות סתר למטרות סיכול ביטחוני גם ללא אישור בית המשפט, אך רק באישור ראש הממשלה אחת ל-15 יום או לכל היותר אחת לשלושה חודשים, ובכפוף לפיקוח רבעוני של היועצת המשפטית לממשלה.

בפועל נחתמו הצווים על ידי ראש הממשלה כחותמת גומי, וללא בחינה מעמיקה, ואילו היועצת המשפטית לממשלה לא קיימה ביקורת ופיקוח כנדרש על ההאזנות - אף שמדובר בצעד חריג ורגיש.

מהשב"כ נמסר בתגובה: "שירות הביטחון הכללי פועל מכוח חוק ובהתאם לו בכלל פעולותיו. מטבע הדברים, פעולותיו של השירות אינן מפורסמות ברבים, וכך גם האישורים הניתנים להן, מקום בו הדבר נדרש".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר