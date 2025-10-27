שנתיים לתחילת התמרון הקרקעי בעזה: כך נראתה הלחימה מעיניי המצלמות | צפו
שלושה שבועות לאחר טבח שמחת תורה, לפני שנתיים בדיוק, החלה כניסת כוחות צה"ל לתמרון הקרקעי ברצועת עזה, בתום שבועות של כתישה אווירית על יעדי טרור ומחבלים | הלוחמים פשטו על תשתיות הטרור ברחבי הרצועה, וחיסלו מאות מחבלים, תוך תיאום עם חיל האוויר | הפעילות הקרקעית כללה גם מבצעים לחילוץ חטופים | כעת, צה"ל חושף תיעודים חדשים מהלחימה הקרקעית ברצועה במהלך השנתיים האחרונות • צפו (צבא)
במקביל, בוצעו לאורך השנתיים מספר מבצעי חילוץ של חטופים, באחת מהן חולצה החיילת אורי מגידיש.
לאחר עסקת החטופים הראשונה, צה"ל המשיך להתקדם קרקעית והמבצע התרחב לעומק הרצועה.
תיעוד מכניסת כוחות חטיבה 401 לרצועת עזה בפעם הראשונה ב-27 באוקטובר 2023 (צילום: דובר צה"ל)
פקודת הקשר של מפקד חטיבת גולני בעת כניסת הכוחות לרצועת עזה לראשונה (צילום: דובר צה"ל)
לאורך הפעילות הושמדו פירי מנהרות, עמדות לשיגור רקטות ומפקדות טרור של החמאס.
בהמשך, צה"ל יצע למבצע 'יד זהב' לחילוצם של החטופים לואיס הר ופרננדו מרמן בלב רפיח. בנוסף, צה"ל פעל בבית החולים שיפא ששימש את החמאס למטרות טרור. בבית החולים איתרו הלוחמים אמל"ח רב ומחבלים שהתבצרו בחדרי מיון.
כעבור מספר חודשים ביצע צה"ל את "מבצע ארנון" במסגרתו חולצו ארבעה חטופים - נועה ארגמני, אלמוג מאיר ז'אן, שלומי זיו ואנדריי קוזלוב.
מבצעי השבת החטופים ברצועת עזה במהלך השנתיים האחרונות (צילום: דובר צה"ל)
כעבור מספר ימים חוסל הארכי-מחבל מוחמד דף, מי שבנה ותכנן את טבח שמחת תורה יחד עם מנהיג חמאס, יחיא סינוואר.
בהמשך, לוחמי שייטת 13, יחידת יהל"ם ושב"כ יצאו למבצע לחילוץ החטוף פרחן קאדי מהרצועה.
כעבור מספר חודשים, כוחות צה"ל הצליחו לחסל את מנהיג ארגון הטרור חמאס יחיא סינוואר, שתכנן ועמד בראש המתקפה הרצחנית על מדינת ישראל.
במקביל ללחימה במחבלים, צה"ל ביתר את רצועת עזה כדי למנוע שיתופי פעולה בין החטיבות השונות של החמאס, באמצעות סלילת "ציר מורג".
לאחר מכן נפתח מבצע "מרכבות גדעון", שנועד להרחיב את הפעילות הקרקעית ברצועה ולהביא להשמדת החמאס, במהלכו סלל צה"ל את "ציר מגן עוז".
הסיוע של חיל האוויר לכוחות המתמרנים בשטח (צילום: דובר צה"ל)
בחודשים האחרונים צה"ל המשיך למבצע "מרכבות גדעון ב'" שבו חיסלו הכוחות למעלה מ-2,700 מחבלים, השמידו אלפי מטרים של תואיים תת-קרקעיים ששימשו את החמאס ברצועה.
בשבועות האחרונים צה"ל התמקם מחדש סביב הקו הצהוב במסגרת הפסקת האש שהובילה ארה"ב והמתווכת קטאר ומצרים במסגרתה שוחררו כל החטופים החיים ובימים אלה נדרש החמאס לשחרר את יתר 13 החטופים החללים שהוא מחזיק ברצועה.
