פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה במהלך השנתיים האחרונות ( צילום: דובר צה"ל )

בוקר שבת, חג שמחת תורה תשפ"ד, ארגון הטרור חמאס פתח במתקפת פתע אכזרית על מדינת ישראל, במהלכה נרצחו באכזריות מעל 1,000 אזרחים, גברים, נשים וילדים, ונחטפו 251 בני אדם לרצועת עזה.

מדינת ישראל הכריזה על מצב מלחמה ובמשך שלושה שבועות צה"ל ביצע באמצעות חיל האוויר סדרת תקיפות נרחבת מהאוויר על יעדי טרור ומאות מחבלים. ביום שישי י"ב בחשוון, 27 לאוקטובר - שלושה שבועות לאחר הטבח, בתום התקיפות הנרחבות מהאוויר שהכינו את השטח לתמרון הקרקעי, נכנסו כוחות צה"ל קרקעית לרצועה.

הלוחמים פשטו על תשתיות טרור של ארגוני הטרור ברצועה וחיסלו מאות מחבלים, תוך תיאום של תקיפות מדויקות של חיל האוויר.

במקביל, בוצעו לאורך השנתיים מספר מבצעי חילוץ של חטופים, באחת מהן חולצה החיילת אורי מגידיש.

לאחר עסקת החטופים הראשונה, צה"ל המשיך להתקדם קרקעית והמבצע התרחב לעומק הרצועה.

תיעוד מכניסת כוחות חטיבה 401 לרצועת עזה בפעם הראשונה ב-27 באוקטובר 2023 ( צילום: דובר צה"ל )

פקודת הקשר של מפקד חטיבת גולני בעת כניסת הכוחות לרצועת עזה לראשונה ( צילום: דובר צה"ל )

לאורך הפעילות הושמדו פירי מנהרות, עמדות לשיגור רקטות ומפקדות טרור של החמאס.

בהמשך, צה"ל יצע למבצע 'יד זהב' לחילוצם של החטופים לואיס הר ופרננדו מרמן בלב רפיח. בנוסף, צה"ל פעל בבית החולים שיפא ששימש את החמאס למטרות טרור. בבית החולים איתרו הלוחמים אמל"ח רב ומחבלים שהתבצרו בחדרי מיון.

כעבור מספר חודשים ביצע צה"ל את "מבצע ארנון" במסגרתו חולצו ארבעה חטופים - נועה ארגמני, אלמוג מאיר ז'אן, שלומי זיו ואנדריי קוזלוב.

מבצעי השבת החטופים ברצועת עזה במהלך השנתיים האחרונות ( צילום: דובר צה"ל )

כעבור מספר ימים חוסל הארכי-מחבל מוחמד דף, מי שבנה ותכנן את טבח שמחת תורה יחד עם מנהיג חמאס, יחיא סינוואר.

בהמשך, לוחמי שייטת 13, יחידת יהל"ם ושב"כ יצאו למבצע לחילוץ החטוף פרחן קאדי מהרצועה.

כעבור מספר חודשים, כוחות צה"ל הצליחו לחסל את מנהיג ארגון הטרור חמאס יחיא סינוואר, שתכנן ועמד בראש המתקפה הרצחנית על מדינת ישראל.

המחבלים המרכזיים שחוסלו ברצועת עזה במהלך השנתיים האחרונות ( צילום: דובר צה"ל )

במקביל ללחימה במחבלים, צה"ל ביתר את רצועת עזה כדי למנוע שיתופי פעולה בין החטיבות השונות של החמאס, באמצעות סלילת "ציר מורג".

לאחר מכן נפתח מבצע "מרכבות גדעון", שנועד להרחיב את הפעילות הקרקעית ברצועה ולהביא להשמדת החמאס, במהלכו סלל צה"ל את "ציר מגן עוז".

הסיוע של חיל האוויר לכוחות המתמרנים בשטח ( צילום: דובר צה"ל )

בחודשים האחרונים צה"ל המשיך למבצע "מרכבות גדעון ב'" שבו חיסלו הכוחות למעלה מ-2,700 מחבלים, השמידו אלפי מטרים של תואיים תת-קרקעיים ששימשו את החמאס ברצועה.

בשבועות האחרונים צה"ל התמקם מחדש סביב הקו הצהוב במסגרת הפסקת האש שהובילה ארה"ב והמתווכת קטאר ומצרים במסגרתה שוחררו כל החטופים החיים ובימים אלה נדרש החמאס לשחרר את יתר 13 החטופים החללים שהוא מחזיק ברצועה.

