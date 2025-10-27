כיכר השבת
עשרות מפקדים סוכלו

השמדה אגרסיבית של הטרור בצפון הרצועה - בארבעה חודשים | כך זה נראה

בארבעה חודשים של פעילות, כוחות אוגדה 99 השמידו מאות מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית, מתחמי לחימה ותשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע ופגעו פגיעה משמעותית ביכולות האויב | בנוסף, סוכלו מאות מחבלים, בהם חמישה מפקדים בדרג מפקדי גדוד ותשעה מפקדי פלוגות וסגניהם בארגון הטרור חמאס (צבא)

פעילות אוגדה 99 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

ברקע הפסקת המלחמה, דובר מפרסם היום (שני) כי אוגדה 99 תחתיה פעלו שבע חטיבות בסדיר ובמילואים, השלימה את משימתה בצפון רצועת לאחר ארבעה חודשי לחימה במרחב. כוחות אוגדה 252 נערכו מבצעית במרחב.

כוחות האוגדה השמידו מאות מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית, מתחמי לחימה ותשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע ופגעו פגיעה משמעותית ביכולות האויב.

כמו כן, כוחות האוגדה לקחו חלק בהקמת הקו הצהוב ובמאמץ הסיוע ההומניטרי בצפון הרצועה.

במאמץ האש של האוגדה, סוכלו מאות מחבלים, בהם חמישה מפקדים בדרג מפקדי גדוד ותשעה מפקדי פלוגות וסגניהם ב.

כוחות ההנדסה של האוגדה השמידו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר בצפון הרצועה.

במסגרת פעילות משותפת של צה״ל ושב״כ ובהובלת החטיבה הצפונית, חוסלו מחבלים ובהם מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס שפעלו נגד כוחות צה״ל במרחב בית חאנון. בין המחוסלים – שני מפקדי פלוגות בגדוד בית חאנון, אשר עמדו מאחורי עשרות פיגועי טרור נגד כוחות צה״ל במרחב.

פעילות אוגדה 99 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
