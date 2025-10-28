כיכר השבת
תכננו לבצע פיגוע

סמוך לג'נין: שלושה מחבלים חוסלו, חיל האוויר תקף מערה ממנה יצאו

לוחמי ימ"מ חיסלו, בכפר קוד, שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע | חיל האוויר תקף תשתית מערה ממנה יצאו המחבלים (צבא וביטחון)

ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

בפעילות התקפית של לוחמי הימ״מ בכפר קוד שבחטיבת מנשה, פעלו הלוחמים בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובסיוע כוחות צה״ל, לסיכול חוליית טרור אשר שתכננה לבצע פיגוע ולקחה חלק בהתארגנות הטרור במחנה ג׳נין.

במהלך הפעילות, זיהו הלוחמים את חוליית המחבלים יוצאים ממערה. בשלב הזה, צלפי היחידה בצעו ירי מדוייק, וחיסלו את שלושתם.

זמן קצר לאחר מכן, בוצעה תקיפה אווירית על ידי חיל האוויר על מנת לפגוע במערה ממנה יצא המחבלים, במטרה לפגוע בתשתית הטרור.

ושב"כ מסרו בהודעה משותפת: "ראשוני: חיל האוויר תקף מחבלים מהאוויר בהכוונת שב"כ במרחב חטיבת מנשה, פרטים נוספים בהמשך".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר