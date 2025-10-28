בפעילות התקפית של לוחמי הימ״מ בכפר קוד שבחטיבת מנשה, פעלו הלוחמים בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובסיוע כוחות צה״ל, לסיכול חוליית טרור אשר שתכננה לבצע פיגוע ולקחה חלק בהתארגנות הטרור במחנה ג׳נין.
במהלך הפעילות, זיהו הלוחמים את חוליית המחבלים יוצאים ממערה. בשלב הזה, צלפי היחידה בצעו ירי מדוייק, וחיסלו את שלושתם.
זמן קצר לאחר מכן, בוצעה תקיפה אווירית על ידי חיל האוויר על מנת לפגוע במערה ממנה יצא המחבלים, במטרה לפגוע בתשתית הטרור.
צה"ל ושב"כ מסרו בהודעה משותפת: "ראשוני: חיל האוויר תקף מחבלים מהאוויר בהכוונת שב"כ במרחב חטיבת מנשה, פרטים נוספים בהמשך".
