חיילים חרדים ( צילום: מאיר לביא )

יו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, הגיע עם הסיעות החרדיות להסכמות על נוסח חוק הגיוס החדש, שבשלב זה ממתין לאישורה של היועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל שור.