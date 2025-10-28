כיכר השבת
בחוק הגיוס לא ייכתב 'גיוס תלמידי ישיבות' | מטרת החוק: הסדרת מעמד תלמידי הישיבות

כחלק מהשינוי שדרשו בסיעות החרדיות הוסכם כי בחוק הגיוס החדש יקבע כי החוק נועד גם להסדרת מעמד תלמידי הישיבות ובמקביל בחוק לא ייכתב "גיוס תלמידי ישיבות" (חרדים)

יו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, הגיע עם הסיעות החרדיות להסכמות על נוסח החדש, שבשלב זה ממתין לאישורה של היועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל שור.

בימים האחרונים הגיעו נציגים בכירים מהסיעות החרדיות לבתי ההנהגה החרדית ועדכנו על פרטים חדשים מנוסח חוק הגיוס החדש.

בין היתר הסבירו הנציגים החרדים כי בחוק החדש, בניגוד לחוק של יולי אלדשטיין, ייכתב במפורש כי החוק נועד גם להסדרת מעמד תלמידי הישיבות בארץ ישראל מתוך הכרה בערך לימוד התורה.

כמו כן, בניגוד לנוסח החוק של אדלשטיין, בחוק החדש תמחק ההגדרה "גיוס בני ישיבות", כך שהחוק ידבר על צעירים חרדים שאינם לומדים.

במקביל, עדכנו הנציגים החרדים על שינויים במתווה הסנקציות שיחולו במידה ולא יעמדו ביעדי הגיוס.

