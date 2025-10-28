כיכר השבת
חמאס מהתל בישראל

חמאס העביר שרידי גופה של נרצח שנחטף וכבר הושב לישראל ונקבר 

במהלך הלילה פעלו אנשי המכון לרפואה משפטית באבו כביר בניסיון לזהות את שרידי הגופה שהעביר אמש חמאס ובישראל מתגברת ההערכה כי מדובר בשרידי חלל ישראלי כבר הושב בעבר ונקבר (חדשות)

בכניסה לאבו כביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

העביר הלילה (בין שני לשלישי) ממצאים של נרצח ישראלי שנחטף וכבר הוחזר והובא לקבורה בישראל לפני כשנתיים, כך עולה מבדיקת המכון לרפואה משפטית באבו כביר.

חמאס הודיע אמש כי העביר לישראל גופת חלל חטוף נוסף שהועברה לצלב האדום ומשם לכוחות צה"ל ברצועה.

במהלך הלילה הארון הגיע למכון לרפואה משפטית באבו כביר ושם נחשף כי לא מדובר בגופת חלל חטוף אלא בממצאים של נרצח ישראלי שנחשף וכבר הושב לישראל ונקבר.

כזכור, אמש דווח כי ארגון הטרור חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת . לדיווח לא היה אישור ממקורות אחרים.

על פי ערוץ א-שרק הסעודי, החטופים החללים יימסרו באמצעות הצלב האדום מיד לאחר חילוצם, מבלי שצוין מועד המסירה הצפוי.

על פי הדיווח, הזרוע הצבאית של חמאס ממשיכה לפעול לשם כך, לאחר הגעת כלים כבדים שמסייעים בפעולות החפירה.

המקור ציין כי חמאס ביקש לפני כמה ימים, באמצעות המתווכות, כי "הצבא הישראלי ייסוג מאזורים מסוימים שנקבעו מחוץ לקו הצהוב" בדרום רצועת כדי "להשלים את פעולות החיפוש והחילוץ".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר