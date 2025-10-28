חמאס העביר שרידי גופה של נרצח שנחטף וכבר הושב לישראל ונקבר 

חמאס העביר הלילה (בין שני לשלישי) ממצאים של נרצח ישראלי שנחטף וכבר הוחזר והובא לקבורה בישראל לפני כשנתיים, כך עולה מבדיקת המכון לרפואה משפטית באבו כביר.

חמאס הודיע אמש כי העביר לישראל גופת חלל חטוף נוסף שהועברה לצלב האדום ומשם לכוחות צה"ל ברצועה.

במהלך הלילה הארון הגיע למכון לרפואה משפטית באבו כביר ושם נחשף כי לא מדובר בגופת חלל חטוף אלא בממצאים של נרצח ישראלי שנחשף וכבר הושב לישראל ונקבר.

כזכור, אמש דווח כי ארגון הטרור חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת עזה. לדיווח לא היה אישור ממקורות אחרים.

על פי ערוץ א-שרק הסעודי, החטופים החללים יימסרו באמצעות הצלב האדום מיד לאחר חילוצם, מבלי שצוין מועד המסירה הצפוי.

על פי הדיווח, הזרוע הצבאית של חמאס ממשיכה לפעול לשם כך, לאחר הגעת כלים כבדים שמסייעים בפעולות החפירה.

המקור ציין כי חמאס ביקש לפני כמה ימים, באמצעות המתווכות, כי "הצבא הישראלי ייסוג מאזורים מסוימים שנקבעו מחוץ לקו הצהוב" בדרום רצועת עזה כדי "להשלים את פעולות החיפוש והחילוץ".