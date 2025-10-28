לאחר שארגון הטרור חמאס העביר ממצאים של נרצח ישראלי שנחטף וכבר הוחזר והובא לקבורה בישראל לפני כשנתיים, הפוליטיקאים בישראל דורשים לגבות מחיר על הפרת תנאי הסכם הפסקת האש.

חבר הקבינט המדיני ביטחוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שיגר מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו קרא לכנס את הקבינט המצומצם לדיון על צעדי התגובה של ישראל להפרות הסכם הפסקת האש על יד חמאס.

במכתב שנשלח לנתניהו כתב סמוטריץ': "על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס את תנאי הפסקת האש והשלב הראשון בתכניתו של הנשיא טראמפ ועל רקע העדר ההתקדמות בפירוקו ובפירוזה של עזה אבקשך לכנס בדחיפות ועוד היום את הקבינט המצומצם לדיון בכדי לגבש סל תגובות תקיף ונחוש ובכדי לוודא את עמידתנו במטרת המלחמה המרכזית של השמדת חמאס והסרת האיום הנשקף מעזה לעבר אזרחי ישראל.

"לא ניתן לאפשר לחמאס להתל באזרחי ישראל ולשחק בציניות אכזרית ברגשותיהם של משפחות החטופים החללים".

חמאס העביר שרידי גופה של נרצח שנחטף וכבר הושב לישראל ונקבר דוד הכהן | 09:16

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אומר כי "העובדה שחמאס ממשיך לשחק משחקים, ולא להעביר מיד את כל גופות החללים שלנו - היא כשלעצמה מעידה כי ארגון הטרור עדיין עומד על רגליו. הגיע הזמן לשבור את הרגליים האלו אחת ולתמיד.

"כעת אנחנו לא צריכים "לגבות מחיר מחמאס" על ההפרות. אנחנו צריכים לגבות ממנו את עצם קיומו, ולהשמיד אותו לחלוטין, אחת ולתמיד - בהתאם למטרה המרכזית שהוגדרה למלחמת התקומה. אדוני ראש הממשלה, מספיק להסס - תן את הפקודה!".

יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ אומר כי "‏ההפרות של חמאס לא יכולות להישאר ללא תגובה קשה - אחרת לא עשינו כלום וחזרנו ל-6.10".

כפי שדווח מוקדם יותר, חמאס העביר אמש לישראל "גופת חלל חטוף" שהועברה לצלב האדום ומשם לכוחות צה"ל ברצועה.

במהלך הלילה הארון הגיע למכון לרפואה משפטית באבו כביר ושם נחשף כי לא מדובר בגופת חלל חטוף אלא בממצאים של נרצח ישראלי שנחשף וכבר הושב לישראל ונקבר.

כזכור, אמש דווח כי ארגון הטרור חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת עזה. לדיווח לא היה אישור ממקורות אחרים.