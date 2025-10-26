כיכר השבת
'האסירים הביטחוניים'

בר קופרשטיין בעדות מטלטלת מהשבי: "הם פוצצו אותנו מכות, ואמרו זה בגלל מעשיו של בן גביר"  

שורד השבי בר קופרשטיין משחזר: "פוצצו אותנו במכות, הם אמרו - 'זה בגלל בן גביר. מה שהוא עושה לאסירים שלנו, אתם תקבלו בחזרה' | יו"ר עוצמה יהודית הגיב: " התקשורת מאמצת את הנרטיב של החמאס" (פוליטי)

בן גביר ושורד השבי (צילום: חיים גולדברג, יהונתן שאול - פלאש 90)

עדות קשה מהשבי: שורד השבי בר קופרשטיין חשף הערב (ראשון) בראיון לזמן אמת בכאן חדשות, עדויות חדשות מפרק הזמן הקשה בו היה שבוי במנהרות ה, ועל המכות שחטף בשל מעשיו של .

שורד השבי פתח את דבריו "היה שם בחור שקראנו לו 'שחורזיק'. התפקיד שלו, והוא גם אמר את זה - אני כאן כדי לראות שלא יתנהגו אליכם טוב מדי. לא היינו רואים אותם אוכלים. אבל אתה רואה על המשקל שלהם, אתה קטן והם גדלים".

לדבריו של בר: "באזור ה-270 יום היה עניין עם בן גביר והאסירים. אני זוכר שהם הגיעו אלינו ופשוט פוצצו אותנו במכות, העמידו אותנו מול הקיר. נתנו לנו ממש מכות. הם אמרו - 'זה בגלל בן גביר. מה שהוא עושה לאסירים שלנו, אתם תקבלו בחזרה'. הם חזרו על זה עוד כמה פעמים, באו והרביצו לנו. אחרי שבוע אני זוכר שהם לקחו אותי לחדר שלהם, עם עיניים קשורות כמובן, וכשנכנסתי לשם קיבלתי שתי פצצות לפנים, ממש מצלתיים".

בסיום הוא העיד: "נפלתי על הרצפה מהעוצמה, ומשכו אותי מהרגליים לאורך כל החדר, דורכים עליך ומשפילים אותך כמה שהם יכלו. ואז לקחו לי את הרגליים, תפסו אותן, קשרו לי אותן לאיזשהו מקל או ברזל ואותו 'ג'וקר' מדבר איתך בעברית ואומר 'עד עכשיו לא עשינו כלום, עכשיו אתם תרגישו על בשרכם מה עושים לאסירים שלנו אצלכם'".

השר בן גביר הערב (צילום: ללא)

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לדבריו של שורד השבי: "אני מחבק חיבוק את בר קופרשטיין ואת כל החטופים שחזרו הביתה. אבל התקשורת הישראלית מאמצת את הנרטיב של החמאס".

לדבריו: "החמאס לא היה צריך תירוץ כדי שב־7.10 הם ייכנסו, יירצחו, יאנסו, יתעללו, יישרפו תינוקות. כל הדברים האלה התרחשו עוד הרבה לפני השינויים בבתי הכלא - שינויים שנתניהו באותה תקופה לא נתן לי לבצע".

וסיים: "היום גם בשירות הביטחון הכללי מודים שפרסום המדיניות הוביל לכך שהפיגועים ירדו ושהחמאס יירתעו".

1
בר היה בידיים של בורא עולם. מה קשור בן גביר, די לקשקש. המחבלים בבתי הכלא צריך לחסל,כדי שלא יהיה יותר מוטיבציה לחטוף כדי לשחרר את המחבלים בבתי הכלא.
יהודי

