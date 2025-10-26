עדות קשה מהשבי: שורד השבי בר קופרשטיין חשף הערב (ראשון) בראיון לזמן אמת בכאן חדשות, עדויות חדשות מפרק הזמן הקשה בו היה שבוי במנהרות החמאס, ועל המכות שחטף בשל מעשיו של השר בן גביר.

שורד השבי בר קופרשטיין פתח את דבריו "היה שם בחור שקראנו לו 'שחורזיק'. התפקיד שלו, והוא גם אמר את זה - אני כאן כדי לראות שלא יתנהגו אליכם טוב מדי. לא היינו רואים אותם אוכלים. אבל אתה רואה על המשקל שלהם, אתה קטן והם גדלים".

לדבריו של בר: "באזור ה-270 יום היה עניין עם בן גביר והאסירים. אני זוכר שהם הגיעו אלינו ופשוט פוצצו אותנו במכות, העמידו אותנו מול הקיר. נתנו לנו ממש מכות. הם אמרו - 'זה בגלל בן גביר. מה שהוא עושה לאסירים שלנו, אתם תקבלו בחזרה'. הם חזרו על זה עוד כמה פעמים, באו והרביצו לנו. אחרי שבוע אני זוכר שהם לקחו אותי לחדר שלהם, עם עיניים קשורות כמובן, וכשנכנסתי לשם קיבלתי שתי פצצות לפנים, ממש מצלתיים".

בסיום הוא העיד: "נפלתי על הרצפה מהעוצמה, ומשכו אותי מהרגליים לאורך כל החדר, דורכים עליך ומשפילים אותך כמה שהם יכלו. ואז לקחו לי את הרגליים, תפסו אותן, קשרו לי אותן לאיזשהו מקל או ברזל ואותו 'ג'וקר' מדבר איתך בעברית ואומר 'עד עכשיו לא עשינו כלום, עכשיו אתם תרגישו על בשרכם מה עושים לאסירים שלנו אצלכם'".