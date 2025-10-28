כיכר השבת
השקר של חמאס תועד בידי מצלמות צה"ל: מוציאים שרידי גופה ויוצרים מצג שווא

תרגיל חמאס לעיני המצלמות נחשף לפני זמן קצר בידי צה"ל: בתיעוד רואים את הוצאת שרידי גופה ממבנה, קבירתם והוצאתם לעיני צלמי הצלב האדום | צפו בתיעוד המלא (חדשות מלחמה)

צפו בתיעוד המלא (צילום: דובר צה"ל)

בניגוד לטענות השקריות של ארגון הטרור הרציני , על קשיים באיתור גופות החללים, מצלמות צה"ל חשפו את השקר.

אתמול (שני) תועדו פעילי חמאס מוציאים שרידי גופה ממבנה בו הוכן מבעוד מועד, וקוברים אותם בסמוך באדמה.

זמן קצר לאחר מכן ארגון הטרור חמאס, קרא לנציגי הצלב האדום, וייצר מצג שווא של מציאת גופת חלל.

מדובר צה"ל נמסר: "תיעוד זה מראה בבירור כי ארגון הטרור חמאס מנסה לייצר מצג שווא של ניסיונות ומאמץ לאיתור הגופות, בזמן שיש תחת ידו חללים שאינו משחרר כמחויב בהסכם. זאת, לצד טענות שווא על חוסרים בציוד הנדסי אשר באופן ברור לא נדרשו למסירת השרידים, ועל כן טענות אלו לא מהוות מכשול להחזרת יתר החללים".

