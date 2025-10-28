כיכר השבת
זה מה שידוע מהתקרית

תקרית חמורה ברצועה: מחבלי חמאס ירו על כוחות צה"ל - שהשיבו באש 

לאחר שהתגלה התרגיל של חמאס כששחרר שרידים נוספים של גופה שכבר הוחזרה, אחר הצהריים הפר חמאס פעם נוספת את הפסקת האש כשפתח במתקפה על חיילי צה"ל בקו הצהוב | הכוחות הגיבו באש כבדה (חדשות, צבא) 

פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה במהלך השנתיים האחרונות (צילום: דובר צה"ל)

מחבלי פתחו באש לעבר כוחות צה"ל השוהים בעמדות הגנה בקו הצהוב, כך דווח היום (שלישי).

חיילי צה"ל הגיבו באש כבדה לעבר מקורות הירי, ולפי הדיווחים אף בוצע ירי ארטילרי לעבר מזרח העיר רפיח.

לפי הדיווחים, המטרות שהותקפו על ידי צה"ל הם מספר מבני טרור ופירי מנהרות מעבר לקו הצהוב, ובהמשך צפויה המתקפה להתרחב.

מוקדם יותר היום כינס ראש הממשלה דיון בנוגע להפרות החוזרות ונשנות של חמאס ואופן התגובה הישראלי לאכזריותו של חמאס והפרת ההסכם.

עולה, כי בישראל שוקלים שלוש אפשרויות תגובה; הרחבת השטח אל מעבר לקו הצהוב שמשמעותו לחימה לזמן קצוב עד להשלמת היעד, חידוש הלחימה באופן מלא - או הפסקת הזרמת הסיוע ההומניטרי.

גורמים בישראל מעריכים שארה"ב תסרב לשתי האופציות האחרונות ותעדיף התקדמות שקטה של כוחות צה"ל מאחורי הקו הצהוב.

בעקבות ההפרה הנוספת צפוי ראש הממשלה לקיים הערב דיון נוסף, כשברקע הודעת חמאס על שחרור חלל חטוף בשעות הערב, לאחר ש"אותר" מוקדם יותר היום בצהריים, לפי הודעת חמאס.

לפי דיווח של הכתב עמיחי שטיין, גורמים בישראל אמרו כי "התגובה על ההפרות הנוכחיות תהיה משמעותית הרבה יותר מהתגובה שהייתה בפעם הקודמת".

