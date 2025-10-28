הותר לפרסום כי יונה אפרים פלדבאום, בן 37 ותושב זית רענן – נריה בבנימין, נפל היום (שלישי) בתקרית ברפיח בה מחבלי חמאס פתחו באש לעבר לוחמי צה"ל. פרטי הלוויה יפורסמו בהמשך.

בהודעת מועצה אזורית בנימין נכתב: "בצער רב אנו מודיעים על נפילתו בקרבות של יונה אפרים (אפי) פלדבאום הי"ד תושב זית רענן - נריה, בבנימין.

אפי, בן 37, אב לחמישה, התגורר ביישוב ועבד כקבלן באזור. במהלך המלחמה רתם את יכולותיו לשירות מילואים משמעותי ברצועת עזה. אפי הוא הנופל ה-59 של מועצת בנימין. יהי זכרו ברוך".

חבריו ביישוב מספרים כי "אפי היה מוכר מאוד ואהוב בכל האזור. הוא עבד רבות בהתיישבות הצעירה. אפי היה מחובר לאדמת ארץ ישראל ונפל כשפעל כדי להגן עליה".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ספד לו: "אפי לחם בקו הקדמי של המלחמה בעזה והמשיך בכך גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש שהופרה שוב ושוב על ידי מחבלי החמאס.

בשם כל תושבי בנימין אני שולח תנחומים לרעייתו שולמית, לילדיו ולכל משפחתו. בזכות גבורת והקרבתו של אפי עם ישראל ינצח. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה".