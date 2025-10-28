כיכר השבת
מחיר "הפסקת האש"

הותר לפרסום: לוחם המילואים אפרים יונה פלדבאום הי"ד נפל היום בתקרית ברפיח

מועצת בנימין מודיעה הערב בצער כי יונה אפרים פלדבאום, בן 37 ותושב זית רענן – נריה בבנימין, נפל היום בתקרית הקשה ברפיח בה מחבלי חמאס פתחו באש לעבר לוחמי צה"ל | פרטי הלוויה יפורסמו בהמשך (חדשות)

אפי הי"ד (צילום: מועצת בנימין)

הותר לפרסום כי יונה אפרים פלדבאום, בן 37 ותושב זית רענן – נריה בבנימין, נפל היום (שלישי) בתקרית ברפיח בה מחבלי חמאס פתחו באש לעבר לוחמי צה"ל. פרטי הלוויה יפורסמו בהמשך.

בהודעת מועצה אזורית בנימין נכתב: "בצער רב אנו מודיעים על נפילתו בקרבות של יונה אפרים (אפי) פלדבאום הי"ד תושב זית רענן - נריה, בבנימין.

אפי, בן 37, אב לחמישה, התגורר ביישוב ועבד כקבלן באזור. במהלך המלחמה רתם את יכולותיו לשירות מילואים משמעותי ברצועת עזה. אפי הוא הנופל ה-59 של מועצת בנימין. יהי זכרו ברוך".

חבריו ביישוב מספרים כי "אפי היה מוכר מאוד ואהוב בכל האזור. הוא עבד רבות בהתיישבות הצעירה. אפי היה מחובר לאדמת ארץ ישראל ונפל כשפעל כדי להגן עליה".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ספד לו: "אפי לחם בקו הקדמי של המלחמה בעזה והמשיך בכך גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש שהופרה שוב ושוב על ידי מחבלי החמאס.

בשם כל תושבי בנימין אני שולח תנחומים לרעייתו שולמית, לילדיו ולכל משפחתו. בזכות גבורת והקרבתו של אפי עם ישראל ינצח. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר