לאחר גל התקיפות ברצועת עזה: צה"ל מודיע על חידוש הפסקת האש

דובר צה"ל מעדכן הבוקר (רביעי) על חידוש הפסקת האש ברצועת עזה, לאחר סדרת התקיפות ברצועה בעקבות ההפרה של ארגון הטרור חמאס.

"בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותיות בהן הותקפו עשרות מטרות טרור ומחבלים", נמסר מדובר צה"ל, "צה"ל החל באכיפה מחודשת של ההסכם לאחר הפרתו על ידי ארגון הטרור חמאס".

לפי דובר צה"ל, "במסגרת התקיפות, צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום תקפו יותר מ-30 מחבלים בדרגי פיקוד בארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה".

עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לאכוף את ההסכם ויגיב בעוצמה לכל הפרה".

כזכור, ארגון הטרור חמאס ביצע שתי הפרות חמורות בולטות בהסכם הפסקת האש.

תחילה היה זה בהעברת שרידים של החלל החטוף אופיר צרפתי הי"ד, שכבר הובא לקבורה לפני כשנה וחצי, במקום העברת גופה של חלל חטוף המוחזקת ברצועה, וזאת במסגרת הצגה שביצע מו הצלב האדום, כשחפר בור, קבר את שרידי הגופה במקום ולאחר מכן קרא לנציגי הצלב האדום וחילץ את הגופה מהבוקר.

בנוסף, בשעות הצהריים אמש, ביצעו מחבלי חמאס ירי לעבר מבנה ובאגר, וכתוצאה מכך נהרג רס״ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום ז"ל.

לאחר הירי הראשון, ירו המחבלים טילי נ"ט לעבר כלי משוריין נוסף של הכוח הצה"לי, בחסדי שמים ללא נפגעים.

בעקבות ההפרות, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס דיון ביטחוני בסיומו נמסר כי "בתום ההתייעצויות הביטחוניות, ראש הממשלה נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה".

במהלך הלילה והבוקר, צה"ל תקף ברחבי הרצועה ולפי הפלסטינים ישנם כמאה הרוגים בתקיפות.