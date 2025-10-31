כיכר השבת
איתור מחרטות לייצור אמצעי לחימה בחברון ומעצר של כ-72 חשודים

במרחב אותרו ציוד צבאי ואמצעי לחימה נוספים: אקדח, 2 נשקים מסוג קרלו, מחסניות ותחמושת | בפעילות של לוחמי ימ"מ ושב"כ, כוחות חטיבת מנשה ובשיתוף חיל האוויר, חוסלו 3 מחבלים שלקחו חלק בהתארגנות טרור במחנה ג'נין (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

במהלך השבוע האחרון, כוחות חטיבת יהודה בהכוונת מודיעין פיקוד מרכז, מחוז ש"י ושב"כ, איתרו והחרימו 6 מחרטות לייצור אמצעי לחימה בחברון.

במרחב אותרו ציוד צבאי ואמצעי לחימה נוספים: אקדח, 2 נשקים מסוג קרלו, מחסניות ותחמושת. בנוסף, הכוחות עצרו כ-20 מבוקשים, בהם שניים אשר חשודים בסחר באמצעי לחימה.

כוחות חטיבת אפרים וחטיבת בנימין, איתרו והחרימו במרחב עזון וג'ילזון שישה נשקים מסוגים שונים, בהם נשק מסוג קרלו ואקדח.

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבת עציון ביצעו סריקות ביותר מ-70 איתורים במרחב דהיישה, תיחקרו כ-50 חשודים והחרימו עשרות אמצעי לחימה. בנוסף, עצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע נגד אזרחים ישראלים במרחב בית לחם.

בפעילות של לוחמי ימ"מ ושב"כ, כוחות חטיבת מנשה ובשיתוף חיל האוויר, חוסלו 3 מחבלים שלקחו חלק בהתארגנות טרור ב.

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבת בנימין ביצעו יותר מ-40 פעילויות לסיכול טרור, בהם מעצר מחבלי חמאס, מעצר חשודים בייצור מטענים ומעצר מחבלים אשר יידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות .

במבצע לילי של כוחות חטיבת שומרון במרחב שכם, נעצרו מבוקשים ואותרו אמצעי לחימה רבים על-ידי הכוחות. כלל העצורים הועברו לחקירה בשב"כ ובמשטרת מחוז ש"י.

