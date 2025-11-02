ברקע אירועי הערב הקשים והימים האחרונים, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגש הערב (ראשון) עם הקצינים הבכירים בפרקליטות הצבאית ל"שיח פיקודי".

הרמטכ"ל אמר במפגש כי "אירועי הימים האחרונים גרמו לפגיעה חמורה באמון של צה״ל והציבור במערכת המשפט הצבאית. לצד החתירה לחקר האמת, אני סמוך ובטוח כי הפרקליטות תמשיך למלא את תפקידה כמצופה וכנדרש עבור כולנו".

הרמטכ"ל הוסיף כי "גם אם קצינים אחדים פעלו באופן חמור ופסול, יש לי אמון מלא בכוחנו להיבנות מתוך האירוע הקשה הזה ולהשיב את האמון בפרקליטות, לאחר פעולותיה למען חיילי צה״ל ומפקדיו במהלך השנתיים האחרונות ובכלל".

לדבריו, "בעת הנוכחית, נעשה הכל על מנת לשמור על היציבות, להביא למינוי פרקליט צבאי חדש ולהבטיח כי צה"ל ימשיך לפעול על פי חוק לביצוע משימותיו. נבצע את התהליכים הנדרשים באופן מקצועי ללא משוא פנים ולמען צה״ל, חייליו ומדינת ישראל".