על פי דיווחים בלבנון כטב"מ ישראלי תקף היום (שני) רכב בכפר א-דוויר שבמחוז נבטיה בדרום לבנון. הערבים מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים במקום. על פי הדיווחים, התקיפה גרמה לשריפת מספר מכוניות ולנזק לחנויות. בשונה מחיסולי דרגי השטח הנמוכים, ערוץ אל-חדת׳ הסעודי מדווח כי יעד התקיפה בנבטיה בדרום לבנון הוא מפקד בחיזבאללה בשם מוחמד עלי חדיד. עוד דווח כי הרכב שנפגע רשום על שם של אישיות מחוץ ללבנון.

לפני יומיים צה״ל תקף וחיסל ארבעה מחבלים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהמחוסלים הוא אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בחיזבאללה באזור.

"כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר.