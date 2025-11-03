כיכר השבת
עוד אחד נפל

ישראל לא עוצרת: דיווח על בכיר חיזבאללה שחוסל בתקיפת רכבו בדרום לבנון | תיעוד

כטב"מ ישראלי תקף היום רכב בדרום לבנון, הערבים מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים במקום | דווח כי יעד התקיפה בנבטיה הוא מפקד בחיזבאללה בשם מוחמד עלי חדיד | עוד דווח כי הרכב שנפגע רשום על שם של אישיות מחוץ ללבנון (חדשות)

החיסול בלבנון (צילום: רשתות ערביות)

על פי דיווחים בלבנון כטב"מ ישראלי תקף היום (שני) רכב בכפר א-דוויר שבמחוז נבטיה בדרום לבנון. הערבים מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים במקום. על פי הדיווחים, התקיפה גרמה לשריפת מספר מכוניות ולנזק לחנויות.

בשונה מחיסולי דרגי השטח הנמוכים, ערוץ אל-חדת׳ הסעודי מדווח כי יעד התקיפה בנבטיה בדרום לבנון הוא מפקד ב בשם מוחמד עלי חדיד. עוד דווח כי הרכב שנפגע רשום על שם של אישיות מחוץ ללבנון.

החיסול בלבנון (צילום: רשתות ערביות)

לפני יומיים צה״ל תקף וחיסל ארבעה מחבלים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהמחוסלים הוא אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בחיזבאללה באזור.

"כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר