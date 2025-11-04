דובר צה"ל מודיע הערב (שלישי) כי כוחות אוגדה 252 חשפו מתחם חמאסי שכלל משגרים, רקטות ועמדות שיגור בלב שכונת שג'עיה שבצפון רצועת עזה, זאת לאחר כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף ולפי הנחיות הדרג המדיני - בתוך הקו הצהוב.

המבצע אותר ובוצע על ידי צוותי הקרב של חטיבת יפתח וחטיבה 188, שפועלים בתוך תחומי הקו הצהוב במסגרת פעילות מבצעית מבוקרת בצפון הרצועה.

במהלך פעולותיה באתר, חטיבת יפתח זיהתה את המתחם האמור שבו הוכנו ונשמרו כלי נשק המשמשים להשקה ולשיגור לעבר שטח ישראל. במקביל איתרו לוחמי חטיבה 188, בעבודה משותפת עם יחידות יהל״ם, תוואי תת-קרקעי בקרבת ג'באליה שאורכו מאות מטרים ועומקו עשרות מטרים. לפי הערכת הכוחות, התוואי שימש את מחבלי החמאס לשהייה ממושכת ולהתארגנות לפעולות טרור נגד כוחות צה״ל.

העצירה של פעילות זו נעשתה במסגרת יישום הסכם הפסקת האש תוך הקפדה על הנחיות הפיקוד וההכוונה המדינית, כשהמטרה המוצהרת של צה״ל היא הסרת איומים מיידיים כלפי אזרחי מדינת ישראל. בפיקוד הדרום מסרו כי הכוחות ימשיכו לפעול במרחב הקו הצהוב עד להבטחת האזור ומניעת שימוש במתקנים ובמנהרות לצרכי טרור.