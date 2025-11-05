כיכר השבת
קרובים ללחימה נוספת בצפון? זה מספר החיסולים בלבנון - רק בחודש האחרון

צה״ל חיסל מוקדם יותר מחבל מיחידת ׳כוח רדואן׳ בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון |במערכת הביטחון מציינים כ-20 מחבלים חוסלו רק במהלך החודש האחרון | התיעוד הדרמטי (צבא)

תיעוד התקיפה (צילום: דובר צה"ל )

לקראת מערכה בצפון? תקף וחיסל מוקדם יותר היום (רביעי), את חסין ג׳אבר דיב, מחבל ביחידת ׳כוח רדואן׳ של ארגון הטרור , שקידם מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.

התקיפה הנוספות בלב לבנון התקיימה בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר.

במערכת הביטחון מציינים כי רק במהלך החודש האחרון, חוסלו כ-20 מחבלים שפעילותם היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

מצה"ל נמסר: "מממשיך לפעול על מנת להסיר איומים על מדינת ישראל".

בנוסף לכך גורמי ביטחון בישראל מזהים כי ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להתעצם ולהגדיל את כוחו - צפונית לנהר הליטני, כך פורסם בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי סולימאן מסוודה, בישראל אף נערכים לאפשרות של הסלמה בגבול הצפון, כאשר בכירים ישראלים מדגישים כי "אף מקום לא יהיה חסין".

בנוסף לכך, בישראל מאשימים את ממשלת לבנון: היא מגלה אוזלת יד בכל הקשור למאבק סביב התעצמות ארגון הטרור, דבר שיחייב את ישראל להגיב להפרות ההולכות וחוזרות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

