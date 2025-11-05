לקראת מערכה בצפון? צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום (רביעי), את חסין ג׳אבר דיב, מחבל ביחידת ׳כוח רדואן׳ של ארגון הטרור חיזבאללה, שקידם מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.

התקיפה הנוספות בלב לבנון התקיימה בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר.

במערכת הביטחון מציינים כי רק במהלך החודש האחרון, חוסלו כ-20 מחבלים שפעילותם היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

מצה"ל נמסר: "מממשיך לפעול על מנת להסיר איומים על מדינת ישראל".

בנוסף לכך גורמי ביטחון בישראל מזהים כי ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להתעצם ולהגדיל את כוחו - צפונית לנהר הליטני, כך פורסם בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי סולימאן מסוודה, בישראל אף נערכים לאפשרות של הסלמה בגבול הצפון, כאשר בכירים ישראלים מדגישים כי "אף מקום לא יהיה חסין".

בנוסף לכך, בישראל מאשימים את ממשלת לבנון: היא מגלה אוזלת יד בכל הקשור למאבק סביב התעצמות ארגון הטרור, דבר שיחייב את ישראל להגיב להפרות ההולכות וחוזרות.