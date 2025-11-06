כיכר השבת
אותר באזור שג'אעייה

"להימנע מהפצת שמועות" | נמשך הליך זיהוי החטוף החלל שהעביר חמאס

במכון לרפואה משפטית באבו כביר נמשך הבוקר הליך זיהוי החלל החטוף שהעביר אמש חמאס באמצעות הצלב האדום | משרד רה"מ: "הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות" (חדשות)

שחרור של ארון חטוף, השבוע (צילום: דובר צה"ל)

רופאי המכון לרפואה משפטית באבו כביר ממשיכים הבוקר (חמישי) בהליך זיהוי החלל החטוף שהעביר אמש ארגון הטרור חמאס באמצעות הצלב האדום.

בניגוד לפעימות הקודמות, הליך הזיהוי נמשך גם בשעות אלו וטרם פורסם זהות החלל החטוף.

במשרד ראש הממשלה ביקשו מהציבור להימנע משמועות: "הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס".

בהודעת המשרד נאמר: "כל משפחות ה החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון".

מדובר צה"ל נמסר אמש: "צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים החללים".

כזכור, אחרי סבב השמועות הנרחב אמש (רביעי), לפיו החטוף החלל סגן הדר גולדין מוחזק במנהרות בהם נמצאים המחבלים העזתים, בצה"ל הודיעו כי הפרסומים הללו לא נכונים.

על פי ההודעה: "בצה״ל אין מידע הקובע כי גופתו של הדר גולדין ז״ל נמצאת במנהרה בה נמצאים מחבלי חמאס במרחב רפיח", בנוסף נאמר כי "מדובר בטענות כוזבות אשר פוגעות במשפחה".

צה”ל אף ביקשו מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים ובציבור. והוסיפו: "המאמצים להשבת החטופים החללים נמשכים בכל העת".

