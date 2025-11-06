ישראל ממשיכה לתת עבודה בלבנון ותקיפות משמעותיות נערכות במדינה שלא מצליחה להשתלט על חיזבאללה.

לפני כחצי שעה ציטטנו דיווחים ערביים, המלמדים על תקיפות מסיביות של צה"ל בלבנון וכעת (חמישי) דובר צה"ל מאשר זאת.

בהודעה נכתב: "צה״ל תקף לפני זמן קצר, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון".

בצה"ל מרחיבים על התקיפה: "התשתית שימשה לייצור ציוד שבעזרתו מחבלי הארגון פעלו לשיקום תשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך המלחמה".

עוד נכתב בהודעה: "פעילותם של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בתשתית היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על שטח מדינת ישראל".