שני מיליארד דולר: מבוכה לחיזבאללה לאחר שאיראן דחתה בקשה גרנדיוזית

בחודשים האחרונים ביקשה הנהגת חיזבאללה מאיראן להכפיל את הסיוע הכספי השנתי לארגון ולהעמידו על כשני מיליארד דולר |משמרות המהפכה וכוח קודס סרבו לקבל את הדרישה, והסיכום הסופי עמד על העברת סכום של קרוב למיליארד דולר (צבא ובטחון)

בחודשים האחרונים ביקשה הנהגת חיזבאללה מ להכפיל את הסיוע הכספי השנתי לארגון ולהעמידו על כשני מיליארד דולר, בטענה שהסכומים שמועברים אינם מספיקים לשיקום הארגון אחרי המלחמה. כך פרסם הערב (שני) הכתב רועי קייס ב"כאן חדשות".

ב הסבירו את הצורך בסכום העצום בכך שישראל השמידה במהלך המלחמה כמויות גדולות של אמצעי לחימה שנבנו במשך שני עשורים, ושיקומם הוא תהליך יקר במיוחד.

לפי המקורות, משמרות המהפכה וכוח קודס סירבו לקבל את הדרישה, והסיכום הסופי עמד על העברת סכום של קרוב למיליארד דולר - כפי שהאיראנים הסכימו לתת מלכתחילה.

בינתיים, פעילי הארגון ממשכים לקבל משכורות מלאות, נמשכים גיוסים ואימונים, ונרשמת פעילות נרחבת לרכישת אמצעי לחימה – בעיקר דרך הציר האווירי.

איראן היא נותנת החסות המרכזית של חיזבאללה. התמיכה האיראנית כוללת סיוע כספי, סיוע מלחמתי של משמרות המהפכה האיראניים במוקדי עימות של חיזבאללה וסיוע באימונים. התמיכה הכספית השנתית שמקבל הארגון מאיראן מוערכת בין 700 מיליון למיליארד דולר.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

