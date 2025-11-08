ניסיונות ההברחה בגבול: כך נבלם בערב השבת החדרת נשק לישראל

לוחמי צה"ל סיכלו בערב שבת קודש, ניסיון הברחה נוסף של אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן.

הכוחות ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו מספר חבילות אקדחים. אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

כפי שדווח בסוף השבוע, שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים דיון חירום בנושא איום הרחפנים בגבול ישראל-מצרים, בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי ונציגי משרד הביטחון, צה"ל, שב"כ, מל"ל ומשטרת ישראל.

בתום הדיון שר הביטחון הנחה את צה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול לשטח צבאי סגור ולהתאים את הוראות הפתיחה באש כדי לפגוע בכל גורם בלתי מורשה שיחדור לשטח האסור כדי לפגוע במפעילי ומבריחי הרחפנים.

עוד סוכם כי מפא"ת במשרד הביטחון יקדם פיתוח פתרונות טכנולוגיים בשיתוף פעולה עם חיל האוויר ובנוסף, המל"ל יסייע בשורת נושאים כמו חובת רישוי ותיקוני חקיקה בנושא שימוש, רכישה ואחזקת רחפנים.

במקביל, שר הביטחון סיכם עם ראש השב"כ, אלוף (מיל') דוד זיני, כי השב"כ יפעל להגדרת נושא איום הברחות האמל"ח באמצעות הרחפנים בגבול ישראל מצרים, כאיום טרור - הגדרה שתסייע לגופי הביטחון להפעיל כלים מתאימים למלחמה באיום.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "כינסתי אתכם כאן כדי להכריז מלחמה על הברחות הרחפנים בגבול ישראל-מצרים. במלחמה כמו במלחמה - המצב הקיים מסוכן לביטחון המדינה ולא יכול להימשך. הברחות הנשק באמצעות רחפנים הם חלק מהמלחמה בעזה ומיועדות לחמש את אויבינו - ויש לנקוט בכל האמצעים כדי להפסיק אותן".

עוד אמר השר: "כמו שיצרנו הרתעה מול החיזבאללה בלבנון בנושא כטב"מים וירי על יישובים, גם כאן יש לייצר הרתעה ולהבהיר למי שעוסקים בהברחות שכללי המשחק משתנים - והם ישלמו מחיר כבד מאוד אם לא יחדלו לעסוק בזה".