דובר צה"ל הודיע היום (ראשון) כי כוחות צה״ל מחטיבת אפרים הרסו את בית המחבל מאהר סמארה שביצע יחד עם מחבלים נוספים את פיגוע הירי סמוך לברוכין.
לפי ההודעה, היום, כוחות צה״ל מחטיבת אפרים פעלו בכפר ׳ברוקין׳ להריסת ביתו של המחבל מאהר סמארה שרצח את צאלה גז ותינוקה הקטן, השם ייקום דמם.
כזכור, המחבל יחד עם מחבלים נוספים, ביצע את פיגוע הירי ב-14 במאי 2025 בין ברוכין לפדואל, בו נרצחה צאלה גז ז"ל ונפצע בנה רביד-חיים גז ז"ל, שנפטר מפצעיו ב-29 במאי 2025. כזכור, בפיגוע נפצע אזרח ישראלי נוסף.
צפו בתיעוד מהריסת בית המחבל.
