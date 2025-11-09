כיכר השבת
השם ייקום דמם

תיעוד: ה-D9 עלה על הבית - והשמיד עד עפר | כך נהרס ביתו של רוצח צאלה גז הי"ד

דובר צה"ל הודיע היום על הריסת בית המחבל שביצע את הפיגוע הנורא בו נרצחו צאלה גז ותינוקה הקטן לאחר מספר ימים, השם ייקום דמם | צפו בתיעוד שפרסם היום צה"ל (חדשות) 

2תגובות

דובר צה"ל הודיע היום (ראשון) כי כוחות צה״ל מחטיבת אפרים הרסו את בית המחבל מאהר סמארה שביצע יחד עם מחבלים נוספים את פיגוע הירי סמוך לברוכין.

לפי ההודעה, היום, כוחות צה״ל מחטיבת אפרים פעלו בכפר ׳ברוקין׳ להריסת ביתו של המחבל מאהר סמארה שרצח את צאלה גז ותינוקה הקטן, השם ייקום דמם.

כזכור, המחבל יחד עם מחבלים נוספים, ביצע את פיגוע הירי ב-14 במאי 2025 בין ברוכין לפדואל, בו נרצחה צאלה גז ז"ל ונפצע בנה רביד-חיים גז ז"ל, שנפטר מפצעיו ב-29 במאי 2025. כזכור, בפיגוע נפצע אזרח ישראלי נוסף.

צפו בתיעוד מהריסת בית המחבל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כל הכבוד צריך להרוס להם הכל כולל אדמות
יוסף
1
זה אמיתי??? זה נראה בית נטוש באי בודד. ממש מרתיע-מה אני יגיד לכם...
???

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר