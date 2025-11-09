השם ייקום דמם תיעוד: ה-D9 עלה על הבית - והשמיד עד עפר | כך נהרס ביתו של רוצח צאלה גז הי"ד דובר צה"ל הודיע היום על הריסת בית המחבל שביצע את הפיגוע הנורא בו נרצחו צאלה גז ותינוקה הקטן לאחר מספר ימים, השם ייקום דמם | צפו בתיעוד שפרסם היום צה"ל (חדשות)

יג יוני גבאי כיכר השבת | 18:03