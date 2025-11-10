סגן הדר גולדין הי"ד, יובא למנוחות מחר, יום שלישי, בשעה 10:00 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. בני משפחתו של הדר הי"ד יישבו שבעה בביתם ברחוב הגליל 4 בכפר סבא.

אתמול אמר אביו, שמחה גולדין, בדברים שנשא בהתרגשות בפתח ביתו: "הבאנו את סגן הדר גולדין הבן שלנו, לוחם, לקבר ישראל. הבאנו את זה משום שהלוחמים לחמו להביא לוחמים משדה הקרב. צה״ל הביא את הדר חזרה לארצו - לא אף אחד אחר.

"לכן אנחנו לוקחים את הערכים האלה, שלא מפקירים חיילים בשדה הקרב, כי זה ערך ולא מתפשרים על ערכים. ומה שהמלחמה הזאת הוכיחה זה שאם נלחמים על לוחמים, מצליחים. הניצחון הוא השבת החטופים והשבת הלוחמים לישראל. הלוחמים הם הגיבורים".

האמא, לאה, אמרה: "לפני 11 שנים עמדנו פה בחודש אוגוסט אחרי שחטפו לנו את הדר וצעקנו שאסור לעזוב את עזה מבלי להשיב את הדר. היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשיב חיילים מאחור, לקח לנו 11 שנים, להחזיר אותו בכוחות צה״ל וכוחות הביטחון. הדבר הראשון הוא רעות, הדבר השני הוא הבאה לקבר ישראל, והשלישי הוא כבוד האדם. אלה הערכים שנלחמנו עליהם. לצערי עברנו הרבה אכזבות, האכזבה הכי גדולה הייתה בקורונה שהיה אפשר להחזיר אותם תמורת חיסונים, ומקבלי ההחלטות לא עשו את זה", טענה גולדין.

לדבריה: "אסור לנו לוותר על מי שאנחנו, ואנחנו ננצח, בזכות הערכים. אני מקווה שהדר ימשיך להיות הסמל כפי שהיה עד היום. אני לא נלחמת רק על הדר, אני נלחמת על החטוף הבא. ואם השבעה באוקטובר לא הפך להיות הזעקה לכל אחד במדינת ישראל הגיע הזמן שתסתכלו עלינו ונסביר לכם שזה חשוב וחובה להלחם על הילדים שלנו, תודה שהלכתם איתנו כל הדרך".

מדברי מפקד סיירת גבעתי, סגן-אלוף ש׳, : "נלחמנו בשביל שהדר יחזור לקבורה בישראל. זו סגירת מעגל עוצמתית ומרגשת, המסתיימת בדיוק בערב הזה ובדיוק ברגע הזה. ממש את ההודעה קיבלנו עכשיו, הרשמית, ואפשר לומר הערב את מה שלא אמרנו עד היום.

"אבל הסיירת, החטיבה ועוד המון כוחות בצה"ל עסקו רבות בזמן הלחימה, כדי להצליח להחזיר את הדר זיכרונו לברכה לגבורה בישראל, במרחבים מורכבים ובשטחים קשים. שילמנו על זה גם מחיר יקר.

"יש עוד פה חלק מהמשפחות השכולות, שממש בתוך האירועים האלו איבדו את יקיריהם, ונלחמנו בעל קרקע ובתת קרקע. 11 שנים ושלושה חודשים, חיכינו לרגע הזה. אירוע מרגש מאוד שזה קורה ממש עכשיו".