חמישה חודשים לאחר מבצע 'עם כלביא' וגורמים רשמיים אמרו ל'ניו יורק טיימס' כי הנזק שנגרם למתקני הגרעין של איראן, כתוצאה מהתקיפות של ישראל וארה"ב, היה משמעותי אך לא התקיפות לא השמידו את מתקני הגרעין.

באיראן מעריכים כי העימות הבא עם ישראל הוא עניין של זמן. גורמים באיראן אמרו לעיתון כי: "מפעלי הטילים באיראן עובדים סביב השעון. בפעם הבאה שהם יחליטו להגיב, הם מקווים לשגר 2,000 טילים בבת אחת כדי להציף את מערכות ההגנה של ישראל - לא 500 לאורך 12 ימים, כפי שהיה ביוני".

בכיר באיראן הוסיף: "ישראל מרגישה שהעבודה לא הושלמה, ולכן בטהראן מתכוננים למלחמה".

כזכור, מקורות מודיעין מערביים אמרו בחודש שעבר ל-CNN כי: "איראן משקמת את תוכנית הטילים שלה בסיועה של סין – למרות חידוש הסנקציות של האו"ם שאמורות למנוע זאת".

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן קיים בשבוע שעבר ביקור במתקני הגרעין באיראן, שם הוא הבהיר, כי איראן לא מתכוונת להיכנע בנושא הגרעין.

במהלך הסיור אמר הנשיא האיראני: "אנחנו נבנה מחדש את מתקני הגרעין שלנו - ונדאג שהם יהיו חזקים יותר".

"הידע", הסביר הנשיא האיראני: "חונה בכל מקרה אצל המדענים שלנו, ואם אתם חושבים שמבנים הרוסים יחסמו אותנו, אז אני מודיע שזו לא תהיה הבעיה שלנו".

כדי למנוע ביקורת עולמית רחבה, הנשיא האיראני הוסיף ואמר: "הרחבת התעשייה הגרעינית נועדה לשרת את עמנו ולשפר את הרווחה הלאומית, לא כדי לייצר נשק גרעיני".