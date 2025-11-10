"הושקעו מאמצים רבים": יממה לאחר החזרתו לישראל של החלל החטוף סגן הדר גודלין הי"ד - וכבר הבוקר (שני) פורסמו פרטים חדשים מניסיונות מערכת הביטחון להחזירו לישראל, ניסיונות שלא צלחו, עד אשר מחבלי החמאס שחררו את גופתו.
מוקדם יותר הבוקר חשף דורון קדוש בגלי צה"ל כי כבר לפני שנה וחצי - מאז שצה"ל נכנס למבצע ברפיח, התנהל לו מבצע שקט בשם "דרור לבן" אשר נועד למטרה אחת - איתורו של החטוף סגן הדר גודלין, והעברתו לקבורה בישראל.
על פי הפרסום של קדוש, במערכת הביטחון השקיעו מאמצים כבירים במבצע שכלל פעילויות של יחידות רבות בצה"ל - ביניהם: כוחות הנדסה, אמצעים מודיעיניים, וכוחות מיוחדים, אך המבצע לא צלח.
בנוסף נחשף כי המנהרה ממנה הוציאו בארגון הטרור חמאס את גולדין, נמצאת במחנה יבנא בתוך רפיח. המנהרה נבחנה בעבר על ידי צה"ל וכוחות מיוחדים, אך למרות החיפושים בה - הכוחות לא הצליחו להגיע לאזור הספציפי במנהרה בו שהה הדר ז"ל.
בכיר בצה״ל אמר לגל"צ: "אם היינו נשארים ברפיח וממשיכים לחפש באינטנסיביות בכל המנהרות שנותרו לנו ברפיח - עוד חצי שנה - בסוף היינו מגיעים. זה היה עניין של זמן".
בנוסף לכך, גם אחרי השבעה באוקטובר מיקומו של הדר גולדין היה אחד מהסודות השמורים ביותר בארגון הטרור חמאס, ולפי הדיווח של דורון קדוש - רק פחות מעשרה אנשי סוד בארגון הטרור ידעו את מיקום גופתו של הדר.
בהמשך ככל שהמלחמה הלכה והתעצמה ובכירי הארגון חוסלו - מספר שותפי הסוד הצטמצם לחמשה בלבד.
בשל כך לאורך כל המלחמה, בצה"ל נמנעו מלחסל מחבלים שידעו את מקום החזקתו של הדר גודלין ברפיח למרות שיכלו לא פעם לבצע סיכולים ממוקדים - אך החליטו לוותר עליהם במטרה להצליח להשיג כמה שיותר מידע על מיקומו של הדר ז"ל.
