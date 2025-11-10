"הושקעו מאמצים רבים": יממה לאחר החזרתו לישראל של החלל החטוף סגן הדר גודלין הי"ד - וכבר הבוקר (שני) פורסמו פרטים חדשים מניסיונות מערכת הביטחון להחזירו לישראל, ניסיונות שלא צלחו, עד אשר מחבלי החמאס שחררו את גופתו.

מוקדם יותר הבוקר חשף דורון קדוש בגלי צה"ל כי כבר לפני שנה וחצי - מאז שצה"ל נכנס למבצע ברפיח, התנהל לו מבצע שקט בשם "דרור לבן" אשר נועד למטרה אחת - איתורו של החטוף סגן הדר גודלין, והעברתו לקבורה בישראל.

על פי הפרסום של קדוש, במערכת הביטחון השקיעו מאמצים כבירים במבצע שכלל פעילויות של יחידות רבות בצה"ל - ביניהם: כוחות הנדסה, אמצעים מודיעיניים, וכוחות מיוחדים, אך המבצע לא צלח.

בנוסף נחשף כי המנהרה ממנה הוציאו בארגון הטרור חמאס את גולדין, נמצאת במחנה יבנא בתוך רפיח. המנהרה נבחנה בעבר על ידי צה"ל וכוחות מיוחדים, אך למרות החיפושים בה - הכוחות לא הצליחו להגיע לאזור הספציפי במנהרה בו שהה הדר ז"ל.