כחלק מלקחי צה"ל מהטבח בבוקר שמחת תורה, חיל האוויר בנה "בנק מטרות" ביישובים ישראליים ביהודה ושומרון ובגבול ירדן. המטרה היא להצליח להפעיל קצב אש גבוה - גם כשהפיקוד קורס. כך דיווח הערב (שלישי) הכתב הצבאי ינון שלום יתח ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, גורם שמעורה בפרטים אמר כי המטרה היא להצליח להפעיל קצב אש גבוה בפשיטה רחבה - גם כשהפיקוד והשליטה קורסים. הצפי הוא כי במצב כזה, יותקפו עשרות מטרות בשעה הראשונה לפשיטה, ומאות בהמשך.

במקביל, כחלק מתרגיל הענק שעורך צה"ל ביהודה ושומרון בוחנים לראשונה גם את ההפעלה של יכולת זו. בחיל האוויר מעריכים שעד סוף השנה, בנק המטרות יוכל לפעול בלחיצת כפתור בחלק מהחטיבות - ולשבש פשיטה ליישובים.