כחלק מלקחי הטבח בעוטף: הצעד התקדימי של צה"ל ביהודה ושומרון וגבול ירדן

כחלק מלקחי צה"ל מהטבח בעוטף, חיל האוויר בנה "בנק מטרות" ביהודה ושומרון ובגבול ירדן | המטרה היא להצליח להפעיל קצב אש גבוה - גם כשהפיקוד קורס |כחלק מתרגיל הענק שעורך צה"ל ביהודה ושומרון בוחנים לראשונה גם את הפעלת יכולת זו (צבא)

תרגיל "שאגת הארי" (צילום: דובר צה"ל)

כחלק מלקחי צה"ל מהטבח בבוקר שמחת תורה, חיל האוויר בנה "בנק מטרות" ביישובים ישראליים ביהודה ושומרון ובגבול ירדן. המטרה היא להצליח להפעיל קצב אש גבוה - גם כשהפיקוד קורס. כך דיווח הערב (שלישי) הכתב הצבאי ינון שלום יתח ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, גורם שמעורה בפרטים אמר כי המטרה היא להצליח להפעיל קצב אש גבוה בפשיטה רחבה - גם כשהפיקוד והשליטה קורסים. הצפי הוא כי במצב כזה, יותקפו עשרות מטרות בשעה הראשונה לפשיטה, ומאות בהמשך.

במקביל, כחלק מתרגיל הענק שעורך צה"ל ביהודה ושומרון בוחנים לראשונה גם את ההפעלה של יכולת זו. בחיל האוויר מעריכים שעד סוף השנה, בנק המטרות יוכל לפעול בלחיצת כפתור בחלק מהחטיבות - ולשבש פשיטה ליישובים.

כוחות צה"ל ביהודה ושומרון (צילום: דו"צ)

במקביל, דובר צה"ל פרסם היום כי במסגרת העלאת המוכנות והפקת הלקחים מאירועי , מקיים צה"ל בימים אלו תרגיל רחב היקף וראשון מסוגו בגזרת יהודה ושומרון והגבול המזרחי.

התרגיל, המוגדר כדו-אוגדתי, בוחן שיתוף פעולה בין שתי אוגדות מרחביות - אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 96, האוגדה המזרחית החדשה שהוקמה לפני מספר חודשים.

