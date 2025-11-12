פעילות חיל האוויר בתרגיל הדו-אוגדתי בפיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל השלים השבוע תרגיל רב-זרועי רחב היקף באוגדת יהודה ושומרון ואוגדת 'גלעד' (96) שהוקמה לאחרונה, בהובלת פיקוד המרכז.

מדובר בתרגיל ראשון מסוגו שבו פעלו שתי האוגדות יחד, תוך שיתוף פעולה ותיאום מבצעי הדוק. במהלך התרגיל, הכוחות תורגלו ביותר מ-40 תרחישים, תוך מתן סיוע אווירי של חיל האוויר לכוחות קרקעיים.

פעילות כוחות צה"ל בתרגיל הדו-אוגדתי בפיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

בתרגיל השתתפו כוחות פיקוד המרכז, חיל האוויר, אגף המבצעים, אמ"ן, שב"כ, המנהל האזרחי, יחידת דימוי אויב, יחידות התקשוב הפיקודיות, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, מד"א ומשטרת ישראל.

התרגיל התקיים על רקע מציאות ביטחונית מורכבת ובמקביל לפעילות מבצעית שוטפת בגזרת יהודה ושומרון, לרבות סיכול טרור במחנות הפליטים.

בין התרחישים שתורגלו: התקפות על מוצבים, חדירות מחבלים ליישובים במספר מוקדים במקביל, פיגועי טרור תוך חבירת כוחות מילואים מ"חטיבות דוד", לחימה בשטח בנוי צפוף ביישובים, חילוץ לכודים בשטח, חבירה לאירועים רבי נפגעים ופינוי רפואי בהתאם לתרחישי קיצון, סגירת מעגלים מודיעיניים וניהול פיקוד ושליטה בזמן לחימה תוך שיתוף פעולה בין-ארגוני.

תיעוד של כוחות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בתרגיל הדו-אוגדתי בפיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

כמו כן, נבחנו במהלך התרחישים, גם מימוש תוכניות ההגנה וההפעלה האופרטיביות המעודכנות בפיקוד המרכז.

תורגלו תרחישים מהטמעת לקחי ה-7 באוקטובר, כולל תקיפת מטרות ׳בשעת זהב׳, מתוך הבנת חשיבות ההשפעה בשעות הראשונות, הפעלת כוננויות, כוחות מיוחדים ודריכת כלל המערכת הצה"לית.

"צה״ל ימשיך לקיים תרגילים סדירים במטרה להבטיח מוכנות גבוהה, לחזק את שיתוף הפעולה בין כלל הכוחות ולשמור על ביטחון תושבי הגזרה וכלל אזרחי מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

פעילות כוחות היבשה בתרגיל הדו-אוגדתי בפיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות חיל האוויר בתרגיל הדו-אוגדתי בפיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

