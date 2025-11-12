בפעם שנייה מאז הבוקר: חוסל מחבל שחדר מעבר לקו הצהוב בעזה  

ברקע סערת המחבלים העזתים השוהים במנהרה בשליטת צה"ל ברצועה, התרחשו היום (רביעי) שני אירועים מסוכנים בעזה. כאשר מחבלי חמאס ממשיכים לנסות ולהתקרב לעבר שטח ישראל ברצועה, תוך ניסיון פגיעה בחיילי צה"ל.

בהודעת צה"ל מלפני זמן קצר נאמר כי "זוהה מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בחאן יונס, באופן שהיווה עליהם איום מיידי", בצה"ל הוסיפו והודיעו: "כי מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל".

בסיום ההודעה נאמר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

אירוע נוסף התרחש ברצועה כאשר מוקדם יותר, כוחות צה"ל הפועלים להשמדת תוואים תת-קרקעיים במרחב רפיח, זיהו ארבעה מחבלים בסמוך לכוחות.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו נמסר לצה"ל, ובנוסף צויין כי "הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לחסל את המחבלים ולהשמיד תשתיות טרור".