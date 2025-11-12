כיכר השבת
מדיניות הכלה?

בפעם שנייה מאז הבוקר: חוסל מחבל שחדר מעבר לקו הצהוב בעזה  

מחבל חמאס חצה את הקו הצהוב ברצועה וחוסל, לאחר שסיכן את פעילות הכוחות במקום | מקרה דומה התרחש מוקדם יותר היום כאשר צה"ל זיהה מחבלים הפועלים בצורה מסוכנת - באזור רפיח (צבא)

כוחות צה"ל מסמנים את הקו הצהוב ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

ברקע סערת המחבלים העזתים השוהים במנהרה בשליטת צה"ל ברצועה, התרחשו היום (רביעי) שני אירועים מסוכנים בעזה. כאשר מחבלי ממשיכים לנסות ולהתקרב לעבר שטח ישראל ברצועה, תוך ניסיון פגיעה בחיילי צה"ל.

בהודעת צה"ל מלפני זמן קצר נאמר כי "זוהה מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בחאן יונס, באופן שהיווה עליהם איום מיידי", בצה"ל הוסיפו והודיעו: "כי מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל".

בסיום ההודעה נאמר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

אירוע נוסף התרחש ברצועה כאשר מוקדם יותר, כוחות צה"ל הפועלים להשמדת תוואים תת-קרקעיים במרחב רפיח, זיהו ארבעה מחבלים בסמוך לכוחות.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו נמסר לצה"ל, ובנוסף צויין כי "הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לחסל את המחבלים ולהשמיד תשתיות טרור".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר