צה"ל חיסל חוליית מחבלים חמושים ממתבצרי המנהרות ברפיח

כוחות צה"ל חיסלו היום (רביעי) שלושה מחבלים ממתבצרי המנהרות ברפיח - לאחר שניסו לפגוע בלוחמים בדרום רצועת עזה, באזור שבשליטת ישראל בתוך ה'הקו הירוק'.

דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר כוחות חטיבת גולני הפועלים במרחב רפיח להשמדת תוואים תת קרקעיים, זיהו ארבעה מחבלים חמושים. לאחר מספר דקות ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות בשטח בשיתוף עם חיל האוויר חיסלו שלושה מהמחבלים החמושים".

עוד מסר דובר צה"ל: "אין נפגעים לכוחותינו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

סאגת המחבלים הנצורים ברפיח מטרידה את מערכת הביטחון בתקופה האחרונה. לפי דיווחים ישנם מספר רב של מחבלים, כמאתיים במספר, הלכודים במנהרות, וחמאס דורש לאפשר להם מעבר בטוח אל תוך הרצועה - האזור שנותר בשליטת ארגון הטרור.

ישראל בינתיים מנהלת משא ומתן סביב שחרורם, כאשר בציבור יש המשמיעים קריאה נחרצת של "כניעה או מוות". כעת נפתרת השאלה לפחות לגבי 3 מהמחבלים. הם חוסלו.

הערב דיווח פרשן חדשות 12 עמית סגל, כי בישראל מעריכים שבניגוד לדיווחים, מספר המחבלים הלכודים במנהרות נמוך משמעותית ממאתיים.