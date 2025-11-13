כיכר השבת
בסמוך למתקן ספורט

מגבירים את התקיפות | חיל האוויר השמיד מנהרת טרור ומחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה בלבנון | תיעוד

צה"ל תקף, באמצעות חיל האוויר, מחסן אמצעי לחימה ותשתית טרור תת קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | דובר צה"ל: "חיזבאללה ממשיך בניסיונות השיקום של נכסי טרור ברחבי לבנון, צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום" (צבא וביטחון)

תיעדו התקיפות, הבוקר (צילום: דובר צה"ל)

מוקדם יותר הבוקר (חמישי), בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר, תקף מחסן אמצעי לחימה ותשתית טרור תת קרקעית אשר שימשו את במרחב דרום .

במערכת הביטחון הסבירו כי תשתיות הטרור שהותקפו מוקמו בסמוך לאוכלוסיה אזרחית, ומהוות דוגמה נוספת לשימוש הציני שעושה חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי לפעולות הארגון מתוך נכסים אזרחים.

בהמשך, צה"ל בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, תקף תשתית טרור נוספת של ארגון הטרור חיזבאללה.

דובר צה"ל מסר: "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות השיקום של נכסי טרור ברחבי לבנון, הימצאותן של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

"צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

המתקן שהושמד הבוקר

כזכור, כוחות חטיבה 769 השמידו בתחילת השבוע מספר מבנים ששימשו כתשתיות טרור בכפר חולא שבדרום לבנון.

כמו כן, בפעילות שהתבצעה בחודש שעבר באותו המרחב, הכוחות איתרו ונטרלו אמצעי לחימה ומטענים ישנים שאוחסנו במבנים אלו.

ביום שני חיסל חיל האוויר את המחבל סמיר עלי פקיה במרחב סריפא שבדרום לבנון. המחבל עסק בהברחות אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה למרחבים שונים ברחבי לבנון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר