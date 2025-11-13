תיעדו התקיפות, הבוקר ( צילום: דובר צה"ל )

מוקדם יותר הבוקר (חמישי), צה"ל בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר, תקף מחסן אמצעי לחימה ותשתית טרור תת קרקעית אשר שימשו את חיזבאללה במרחב דרום לבנון.

במערכת הביטחון הסבירו כי תשתיות הטרור שהותקפו מוקמו בסמוך לאוכלוסיה אזרחית, ומהוות דוגמה נוספת לשימוש הציני שעושה חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי לפעולות הארגון מתוך נכסים אזרחים. בהמשך, צה"ל בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, תקף תשתית טרור נוספת של ארגון הטרור חיזבאללה. דובר צה"ל מסר: "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות השיקום של נכסי טרור ברחבי לבנון, הימצאותן של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. מכה לדוב הרוסי: פרויקט ההגנה לטנקים – מתמוטט בשדה הקרב יוסי נכטיגל | 12.11.25 הקצינה המוסלמית שהסתירה את גיוסה | זו המועמדת להחליף את דו"צ בערבית דני שפיץ | 12.11.25 "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

המתקן שהושמד הבוקר

כזכור, כוחות חטיבה 769 השמידו בתחילת השבוע מספר מבנים ששימשו כתשתיות טרור בכפר חולא שבדרום לבנון.

כמו כן, בפעילות שהתבצעה בחודש שעבר באותו המרחב, הכוחות איתרו ונטרלו אמצעי לחימה ומטענים ישנים שאוחסנו במבנים אלו.

ביום שני חיסל חיל האוויר את המחבל סמיר עלי פקיה במרחב סריפא שבדרום לבנון. המחבל עסק בהברחות אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה למרחבים שונים ברחבי לבנון.