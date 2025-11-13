חיל האוויר האוקראיני הפגין שוב מיומנות ונחישות יוצאות דופן בשמיים. צוות מסוק מדגם Mi-8 יירט והשמיד בהצלחה כטב"ם קמיקזה רוסי-איראני מסוג שאהד-136/גראן-2 ההשמדה בוצעה באמצעות ירי מדויק ממקלע רוטרי M134 Minigun שהיה מותקן בצד המסוק.

היירוט התרחש במהלך משימת לחימה שכללה סיור וחיפוי אווירי. הטייסים איתרו את הכטב"ם שהיה בדרכו לעבר עמדות אוקראיניות ופתחו מיד בתמרון מרדף.

הפלת כטב"מים מהאוויר באמצעות מקלע מסוק היא משימה מורכבת ביותר, הדורשת תיאום צוות יוצא דופן וטיפול מדויק במסוק כדי לשמור על מרחק בטוח אך יעיל ולאפשר ירי מדויק.

האירוע הנוכחי הוא חלק ממגמה רחבה יותר של תקפות הטרור הרוסי, המבצע שימוש גובר במתקפות רחפנים המוניות. רוסיה מסתמכת יותר ויותר על טקטיקות משולבות של טילים וכטב"מים. כבר בעשרת הימים הראשונים של ספטמבר, אוקראינה התמודדה עם שלוש מתקפות רחבות היקף, שכל אחת מהן כללה למעלה מ-500 כלי טיס בלתי מאוישים (UAVs).

כדי להתמודד עם האיום המתגבר, ההגנות האוקראיניות ממשיכות להתפתח. לאחרונה דווח כי אוקראינה עומדת לפרוס בקרוב מערכת הגנה חדשנית וראשונה מסוגה המכונה "קיר רחפנים". מערכת זו, שפותחה על ידי חברת Atreyd המערבית, מתוכננת ליירט חימושים נכנסים לפני שיגיעו לערים ואזרחים. היא מורכבת מעשרות רחפנים קטנים שנועדו לפוצץ את התחמושת התוקפת באוויר, ותוארה כ"שדה מוקשים מעופף".

נכון לאמצע נובמבר 2025, הקרבות נמשכים בעוז. הצבא הרוסי השתלט על שלושה יישובים במחוז זפוריז'יה שבדרום אוקראינה. יחד עם זאת, הקרבות העזים ביותר עדיין מתנהלים בעיר פוקרובסק, במחוז דונייצק, וכן נרשמה עלייה בתקריות הלחימה בקופיאנסק ולימאן שבצפון-מזרח אזור חארקוב.