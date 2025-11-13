נתניהו הבטיח - ומקיים: חמאס והג'יהאד האיסלאמי הודיעו היום (חמישי) כי ישחררו את גופתו של חלל חטוף שנותר בעזה.

לפי ההודעה המשותפת, המצביעה ככל הנראה על כך שהחטוף הוחזק בידי הג'יהאד ולא בידי חמאס - החטוף החלל יימסר בשעה 20:00 היום.

לפי ההודעה, החלל החטוף "נמצא", כך לפי ההודעה, בצפון חאן יונס.

לאחר החתימה על הסכם הפסקת האש והחטופים עם חמאס, רבים האמינו כי ארגון הטרור ימשיך להחזיק ברשותו מספר מסוים של חטופים חיים או מתים, כדי להחזיק בקלף מיקוח נגד ישראל.

למרות העיכוב המשמעותי מאוד בהשבת כלל החטופים, נראה כי הלחץ, בס"ד, עושה את שלו, וחמאס משיב את החטופים אחד אחרי השני.

בעזה נותרו כיום ארבעה חטופים חללים: