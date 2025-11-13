כיכר השבת
בעזרת השם, עד האחרון

חמאס וג'יהאד מודיעים: נמסור חלל חטוף בשעה 20:00 - אלו החללים שעדיין שם

חמאס וג'יהאד הודיעו באופן רשמי כי ימסרו היום את גופתו של חלל חטוף בשעה 20:00 | אלו שמותיהם של החטופים החללים שעדיין נותרו בעזה (חדשות) 

חזרת חללים לישראל (צילום: דובר צה"ל)

נתניהו הבטיח - ומקיים: והג'יהאד האיסלאמי הודיעו היום (חמישי) כי ישחררו את גופתו של חלל חטוף שנותר בעזה.

לפי ההודעה המשותפת, המצביעה ככל הנראה על כך שהחטוף הוחזק בידי הג'יהאד ולא בידי חמאס - החטוף החלל יימסר בשעה 20:00 היום.

לפי ההודעה, החלל החטוף "נמצא", כך לפי ההודעה, בצפון חאן יונס.

לאחר החתימה על הסכם הפסקת האש והחטופים עם חמאס, רבים האמינו כי ארגון הטרור ימשיך להחזיק ברשותו מספר מסוים של חטופים חיים או מתים, כדי להחזיק בקלף מיקוח נגד ישראל.

למרות העיכוב המשמעותי מאוד בהשבת כלל החטופים, נראה כי הלחץ, בס"ד, עושה את שלו, וחמאס משיב את החטופים אחד אחרי השני.

בעזה נותרו כיום ארבעה חטופים חללים:

  • מני גודארד
  • דרור אור
  • השוטר רס"ל רן גואילי
  • סותטיסאק רינטלאק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר