גופי תקשורת ערביים מדווחים כי לפני שעה קלה (שני) ארגון הטרור חמאס העביר גופת חטוף נוספת לידי הצלב האדום, שתועבר בקרוב לישראל. על פי הדיווח ב'אל ג'זירה' חמאס העביר ארון של חטוף חלל לידי הצלב האדום בעיר עזה.

במידה והדיווח נכון, מדובר בהעברה ראשונה של חטוף חלל לישראל זה ארבעה ימים, כאשר האחרון שהוחזר משבי ארגוני הטרור הוא מני גודארד הי"ד. ברצועת עזה נותרו כעת שלושה חטופים חללים: דרור אור, רן גואילי והאזרח התאילנדי סותטיסאק רינטלאק.

עם זאת, בישראל מכחישים שמדובר בגופת חלל נוסף. בישראל אומרים כי "לא מדובר בחטוף חלל, אלא בממצא שאותר אתמול וביקשנו לבדוק".

ביום חמישי הושב לקבורה ראויה בישראל החטוף החלל מני גודארד, שנרצח ונחטף מקיבוץ בארי בשבעה באוקטובר. גודארד, בן 73 מקיבוץ בארי, נרצח במתקפת חמאס כשהיה בביתו, בזמן שאשתו איילה נרצחה גם היא כשהסתתרה בשיחים שבקיבוץ. גופתו של מני נחטפה לרצועת עזה.

מני ואיילת הותירו אחריהם ארבעה ילדים: מור, גל, בר וגוני ושישה נכדים. ילדיו מספרים ש"היה האבא והסבא הכי מסור ואוהב, איש משפחה שדאג לכל סובביו, איש של ים ואהבה".