"למען הגנת היישובים"

בעקבות מבצע עם כלביא: השינוי הדרמטי במעמד חוות ההתיישבות ביהודה ושומרון

פיקוד העורף נותן לראשונה לחוות ההתיישבות ביהודה ושומרון אזורי התרעה נפרדים | במסגרת השינויים כמאה פוליגונים חדשים הוטמעו היום ברחבי גזרת פיקוד מרכז | במסגרת החלוקה החדשה גם אזורים מיושבים שעד היום הוגדרו "שטחים פתוחים" - קיבלו פוליגונים נפרדים (צבא)

מאחז באזור ההתנחלות עפרה (צילום: Chen Schimmel/Flash90)

בעקבות לקחי מבצע 'עם כלביא' וחלוקת אזורי ההתרעות שהצילו חיים במלחמה, פיקוד העורף נותן לראשונה לחוות ההתיישבות ביהודה ושומרון אזורי התרעה נפרדים. במסגרת השינויים כמאה פוליגונים חדשים הוטמעו היום (רביעי) ברחבי גזרת פיקוד מרכז. 

על פי הדיווח של הכתב הצבאי ינון יתח ב-i24NEWS, במסגרת החלוקה החדשה גם אזורים מיושבים שעד היום הוגדרו "שטחים פתוחים" - קיבלו פוליגונים נפרדים. מספר רשויות ביו"ש דרשו את ההרחבה עבור נקודות ההתיישבות החדשות שלעיתים מרוחקות מיישובים ישראליים, ובצה"ל נענו לבקשה.

על פי הדיווח, בין המקרים שהציגו ראשי היישובים ביו"ש היו מספר "חוות חקלאיות" (כהגדרת הרשות המקומית) שלא קיבלו התרעה במטחי הטילים מאיראן במבצע "עם כלביא" למרות שבהן גם כאלו עם עשרות משפחות.

בתגובת דובר צה"ל שהובאה בדיווח נמסר: "מדי שנה מתבצע תהליך עדכון אזורי התרעה בפיקוד העורף בשיתוף הפיקודים המרחביים והרשויות המקומיות. התיקוף נעשה על פי הצורך במרחב האזרחי לצד שיקולים מבצעיים וזאת במטרה לתת מענה מיטבי לכלל אזרחי מדינת ישראל. הרחבת האיזורים נועדה למען הגנת התושבים".

