הלך לעולמו האלוף אלי זעירא, ראש אמ"ן במלחמת יום הכיפורים

האלוף אלי זעירא ( צילום: By IDF Spokesperson's Unit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88998067 )

האלוף אליהו (אלי) זעירא, מי שכיהן כראש אגף המודיעין (אמ"ן) במהלך מלחמת יום הכיפורים, נפטר ביום שישי האחרון והוא בגיל 97. זעירא, שהיה אלוף בצה"ל, נודע בעיקר בשל חלקו במה שכונתה "הפתעת אוקטובר".

אלי זעירא נולד בחיפה ב-4 באפריל 1928. הוא הצטרף לפלמ"ח בשנת 1946 ושירת כמפקד פלוגה בחטיבת יפתח במלחמת העצמאות. במהלך שירותו הממושך, מילא שורה של תפקידים בכירים בצה"ל. בין היתר, שימש כראש לשכת הרמטכ"ל (משה דיין) בשנים 1954–1955, פיקד על חטיבת הצנחנים החל מ-1960, והיה ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל. בשנת 1963 עבר לאגף המודיעין ועמד בראש מחלקת האיסוף. בינואר 1970 מונה לנספח צה"ל בארצות הברית ובקנדה. בספטמבר 1972 שב לישראל ובאוקטובר התמנה לראש אמ"ן. שמו של זעירא נקשר באופן הדוק למחדל המודיעיני שקדם למלחמת יום הכיפורים. ועדת אגרנט, שחקרה את הפתעת אוקטובר, הגדירה את זעירא כ"אחראי הגדול ביותר לקונספציה שהובילה למלחמת יום כיפור". הקונספציה המודיעינית השגויה גובשה באמ"ן וגרסה שמצרים לא תתקוף כל עוד לישראל יש עליונות אווירית. עקב הערכה זו, ננקטו צעדים מצומצמים בלבד ולא בוצע גיוס מילואים מלא. ב-5 באוקטובר 1973, יום לפני פרוץ המלחמה, אמ"ן עדיין העריך כי פתיחת מלחמה היא "בסבירות נמוכה ואפילו נמוכה מהנמוכה".

זעירא עם צמרת צה"ל במהלך מלחמת יום כיפור ( צילום: By IDF Spokesperson's Unit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89122139 )

מעבר לכשל בהערכת המודיעין, התגלה כי תוכניות המלחמה המדויקות של הצבאות הסורים והמצרים היו ידועות לאמ"ן תקופה ארוכה לפני המלחמה, אך לא הועברו לאלופי הפיקודים.

ועדת אגרנט מתחה ביקורת על אמ"ן על שלא הכין את הצבא כראוי, בציינה כי אילו הייתה מועברת תודעה נכונה לפיקוד העליון על רקע תוכניות האויב שהיו בידי האגף, ניתן היה להתכונן לקראת הבאות.

ועדת אגרנט המליצה באפריל 1974 להדיח את זעירא מראשות אמ"ן בשל חלקו במחדל.

זעירא פרסם את גרסתו לאירועים שקדמו למלחמה בספרים שבהם ביקש לטהר את שמו. בין טענותיו המרכזיות, טען זעירא כי המקור הבכיר של "המוסד", אשרף מרוואן, היה סוכן כפול שהטעה את המערכת הישראלית.

הוא גם טען שראש הממשלה, גולדה מאיר, הסתירה מידע מוועדת אגרנט, כדוגמת פגישתה עם המלך חוסיין ימים ספורים לפני המלחמה, שבה התריע המלך על מלחמה קרבה (אם כי טענה זו לגבי עדותה של גולדה בפני הוועדה שנויה במחלוקת).

הוא עמד במרכזה של פרשה פלילית לאחר שראש "המוסד" דאז, צבי זמיר, האשים אותו כי חשף את זהותו של אשרף מרוואן. חשיפת הזהות, כך נטען, גרמה נזק חמור ליכולתה של ישראל לגייס סוכנים.

הבורר שמונה לסוגיה קבע בשנת 2007 כי זעירא אכן הדליף מידע לארבעה עיתונים וחשף את זהותו של מרוואן, במטרה לנסות ולבסס את תאוריית ה"סוכן הכפול" שלו ולהטיל חלק מהאחריות למחדל על המוסד. התיק הפלילי בעניין זה נסגר על ידי היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2012, בין היתר, בשל גילו המתקדם של זעירא.

זעירא נפטר כאמור ביום שישי האחרון, לאחר הידרדרות במצבו הבריאותי.