כיכר השבת
לאחר חיסול המחבלים

צה"ל ושב"כ פתחו במבצע רחב לסיכול טרור בשומרון: "לא נאפשר התבססות טרור"

לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פתחו הלילה במבצע לסיכול טרור בצפון השומרון, יממה לאחר חיסול המחבלים שרצחו ישראלים | צה"ל ושב"כ: "לא נאפשר התבססות טרור במרחב" (צבא)

לוחמי צה"ל ביהודה ושומרון (צילום: דובר צה"ל)

, שב"כ ומשמר הגבול פתחו הלילה (בין שלישי לרביעי) במבצע רחב לסיכול טרור בצפון השומרון.

הכוחות פושטים על בתי מחבלים ומסכלים חוליות שהתכוונו לבצע פיגוע טרור נגד ישראלים. כמו כן, הלוחמים פושטים על מחרטות לייצור נשק.

בהודעה משותפת נמסר הבוקר כי: "צה"ל ושב"כ לא יאפשרו התבססות טרור במרחב, ופועלים באופן יזום לסיכולו".

כזכור, אתמול נסגר המעגל עם כלל המחבלים שהיו אחראים לרצח אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון וזה לאחר שלוחמי דובדבן ושב״כ חיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע באיזור התעשייה בראון.

המחבל סולטאן אל גאני, ביצע את הפיגוע במהלכו תקף ורצח את גדעון פרי ז״ל באמצעות פטיש, חטף את אקדחו ורכבו ונמלט.

בפעילות שנמשכה לאורך כל הלילה, עצרו לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב״כ חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל ולאחר חילופי אש, הלוחמים חיסלו את המחבל.

אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, שיגר אתמול מכתב ללוחמים בגזרה וכתב: "היום נפל דבר, שכן חוסל הרוצח הנמלט האחרון שנשאר בזירת מרכז. איני זוכר מתי בפעם האחרונה היינו במצב כזה, שבו כל הרוצחים הנמלטים, נעצרו או חוסלו".

בלוט הוסיף כי מדובר בתוצאה ישירה של פעילות מבצעית יוזמת ונחושה: "זו תוצאה של מדיניות התקפית ועיצובית שאתם מובילים, כל אחד בגזרתו. תשתיות הטרור כולן מתפרקות מול עינינו ובזכות הפעולות הנחושות של כולכם יש לנו חופש פעולה מלא – בכל מקום ובכל זמן, בכל זירת מרכז".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר