צה"ל, שב"כ ומשמר הגבול פתחו הלילה (בין שלישי לרביעי) במבצע רחב לסיכול טרור בצפון השומרון.

הכוחות פושטים על בתי מחבלים ומסכלים חוליות שהתכוונו לבצע פיגוע טרור נגד ישראלים. כמו כן, הלוחמים פושטים על מחרטות לייצור נשק.

בהודעה משותפת נמסר הבוקר כי: "צה"ל ושב"כ לא יאפשרו התבססות טרור במרחב, ופועלים באופן יזום לסיכולו".

כזכור, אתמול נסגר המעגל עם כלל המחבלים שהיו אחראים לרצח אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון וזה לאחר שלוחמי דובדבן ושב״כ חיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע באיזור התעשייה בראון.

המחבל סולטאן אל גאני, ביצע את הפיגוע במהלכו תקף ורצח את גדעון פרי ז״ל באמצעות פטיש, חטף את אקדחו ורכבו ונמלט.

בפעילות שנמשכה לאורך כל הלילה, עצרו לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב״כ חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל ולאחר חילופי אש, הלוחמים חיסלו את המחבל.

אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, שיגר אתמול מכתב ללוחמים בגזרה וכתב: "היום נפל דבר, שכן חוסל הרוצח הנמלט האחרון שנשאר בזירת מרכז. איני זוכר מתי בפעם האחרונה היינו במצב כזה, שבו כל הרוצחים הנמלטים, נעצרו או חוסלו".

בלוט הוסיף כי מדובר בתוצאה ישירה של פעילות מבצעית יוזמת ונחושה: "זו תוצאה של מדיניות התקפית ועיצובית שאתם מובילים, כל אחד בגזרתו. תשתיות הטרור כולן מתפרקות מול עינינו ובזכות הפעולות הנחושות של כולכם יש לנו חופש פעולה מלא – בכל מקום ובכל זמן, בכל זירת מרכז".