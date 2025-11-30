ראש שב"כ דוד זיני ביקר היום (ראשון) במצרים ונפגש עם ראש המודיעין המצרי חאסן ראשד. ככל הידוע זה הביקור הראשון של זיני בחו"ל במסגרת תפקידו. זיני אירח את רשאד בביקורו בישראל ב-21 באוקטובר.

על פי הדיווח בכאן 11, הפגישה עסקה בעזה ובמגעים לשלב השני של העסקה, כך לפי מקור המעורה בנושא. משירות הביטחון הכללי נמסר בתגובה כי הם לא מתייחסים ללו"ז של ראש השירות.

מוקדם יותר היום דווח בכאן חדשות כי צה"ל מגבש תוכניות מבצעיות חלופיות לתוכנית האמריקנית כדי למנוע מחמאס להתעצם בעזה. כך על פי גורם ביטחוני בכיר.

הגורם הביטחוני הזהיר כי עד כה לאמריקנים אין תוכנית סדורה לפירוק חמאס מנשקו ולכן צה״ל מגבש תוכניות מבצעיות חלופיות. עוד ציין הגורם כי בין האפשרויות, נשקלת חזרה ללחימה וכיבוש מלא של הרצועה, או הישארות בקו הצהוב וביצוע מבצעים מיוחדים למיטוט חמאס.

הגורם הביטחוני מעריך שזה עניין של זמן עד שבישראל יצטרכו לקבל החלטה האם להמשיך עם התוכנית האמריקנית להקמת כוח בינלאומי או לשוב ללחימה באמצעות צה"ל. שכן כרגע נראה שאף כוח בינלאומי לא מוכן להכנס להתעמת עם חמאס.