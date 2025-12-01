הפיתוח של מערכת "אור איתן" הושלם, והיא צפויה להיכנס לשימוש מבצעי ראשוני עד סוף דצמבר 2025. ההישג מציב את ישראל בחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית, תוך הבטחה להפחתה ניכרת בעלויות היירוט.

הודעה זו נמסרה על ידי ראש מפא"ת (המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות) תת-אלוף (מיל') ד"ר דני גולד, בכנס הדיפנסטק הבינלאומי שנערך בשיתוף אוניברסיטת תל אביב.

ד"ר גולד הדגיש כי "אור איתן" צפויה לשנות את חוקי המשחק בשדה הקרב. המערכת, שנקראה על שמו של סרן איתן אוסטר ז"ל, מיועדת לנטרל ביעילות גבוהה מגוון איומים אוויריים כמו רקטות קצרות טווח, פצצות מרגמה וכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), בטווחים של עד כ-10 קילומטרים לפחות בשלב הראשון. המערכת כבר הוכיחה את יכולותיה במהלך המלחמה ביירוטים מוצלחים.

אחד היתרונות הבולטים של המערכת הוא הפן הכלכלי: עלות הפעלת הלייזר שולית לעומת השימוש במיירטים רקטיים יקרים. "אור איתן" תשתלב בתוך מערך ההגנה הרב-שכבתי של המדינה, ותפעל באופן משלים ל"כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ". שר הביטחון ישראל כ"ץ ציין כי ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שמגיעה לבשלות מבצעית עם יכולת טכנולוגית זו.

ברקע ההכרזה הטכנולוגית, מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף (מיל') אמיר ברעם, התייחס למצב האסטרטגי ואמר כי "כל החזיתות עדיין פתוחות".

הוא הוסיף כי מערכת הביטחון לא קופאת על שמריה ומשמשת כ"פס ייצור" לפיתוח "הדורות הבאים של הפתעות טכנולוגיות" לקראת עימותים עתידיים, בתחומי התקיפה, ההגנה והחלל. ברעם ציין כי ישראל הפכה ל"דיפנסטק ניישן" המשלבת בהצלחה את התעשיות הביטחוניות הגדולות עם יכולות מבצעיות וחדשנות של סטארט-אפים.