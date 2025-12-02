פצועים בפיגוע סמוך לעטרת | חוסל המחבל שדרס לוחמת צה"ל 

שני צעירים נפצעו הבוקר (שלישי) בפיגוע דקירה בכביש 465 סמוך לעטרת. מדיווח ראשוני עולה כי המחבל נוטרל והצעירים נפצעו באורח קל בלבד.

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, בעקבות דיווח שהתקבל על חשוד סמוך ליישוב עטרת שבחטיבת בנימין, כוחות צה"ל קפצו לנקודה.

"תוך כדי בדיקת החשוד הוא החל לדקור את הכוח שהגיב בירי לעברו וחיסל אותו. פרטים נוספים בבדיקה".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 07:34 התקבל דיווח על שני צעירים שהותקפו בכביש 465 סמוך לעטרת. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא בתל השומר, 2 צעירים כבני 20 במצב קל".

בתוך כך, שעות לאחר ביצוע הפיגוע אמש (שני) בצומת יהודה שבחטיבת יהודה, שבו מחבל האיץ את רכבו לעבר כוחות צה"ל, פצע לוחמת צה"ל ונמלט, ניהלו כוחות הביטחון במאמץ מודיעיני משותף מרדף אחר המחבל.

במהלך הלילה, הלוחמים הצליחו להזהות את המחבל בעיר חברון כשהוא ברכב בו ביצע את הפיגוע.

במהלך ניסיון מעצרו, ניסה המחבל להימלט תוך שהוא מסכן את הלוחמים, הכוחות הגיבו בירי והמחבל חוסל.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול טרור במרחב, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".