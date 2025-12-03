כיכר השבת
הלוחמים בשיתוף חיל האוויר עצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע | תיעוד

כוחות צה"ל עצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע, יחד איתו נעצרו עוד שניים | לוחמי חטיבת עציון בשיתוף חיל האוויר השלימו במהלך הלילה מבצע מוסק בכפר צוריף | צפו בתיעוד (חדשות מלחמה)

פעילות כוחות מחטיבת עציון בשיתוף חיל האוויר בכפר צוריף (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מפרסם כעת (רביעי) כי הלילה כוחות מחטיבת עציון בשיתוף טייסת 124 של חיל האוויר, פעלו מהאוויר ומהקרקע בכפר צוריף במסגרת מבצע גדודי נרחב לסיכול .

במהלך המבצע, הכוחות עצרו שלושה מחבלים, בהם מחבל אשר תכנן לבצע פיגוע. בנוסף, הכוחות עצרו כ-40 חשודים אשר זומנו לחקירות.

גדוד המילואים 7491 השלים כעת את המבצע האחרון בגזרה, זאת לאחר חודשיים של פעילות התקפה והגנה במרחב עציון, במהלכה כוחות הגדוד חיסלו את המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת הגוש ב-18 בנובמבר ופעלו במשך כשבוע בבית אומר, ממנו יצא אחד המחבלים לפיגוע.

כוחות הגדוד פעלו במספר כפרים נוספים, איתרו אמצעי לחימה, עצרו מחבלים והחרימו חומרי הסתה.

