הלוחמים בשיתוף חיל האוויר עצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע | תיעוד

דובר צה"ל מפרסם כעת (רביעי) כי הלילה כוחות מחטיבת עציון בשיתוף טייסת 124 של חיל האוויר, פעלו מהאוויר ומהקרקע בכפר צוריף במסגרת מבצע גדודי נרחב לסיכול טרור.

במהלך המבצע, הכוחות עצרו שלושה מחבלים, בהם מחבל אשר תכנן לבצע פיגוע. בנוסף, הכוחות עצרו כ-40 חשודים אשר זומנו לחקירות.

גדוד המילואים 7491 השלים כעת את המבצע האחרון בגזרה, זאת לאחר חודשיים של פעילות התקפה והגנה במרחב עציון, במהלכה כוחות הגדוד חיסלו את המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת הגוש ב-18 בנובמבר ופעלו במשך כשבוע בבית אומר, ממנו יצא אחד המחבלים לפיגוע.

כוחות הגדוד פעלו במספר כפרים נוספים, איתרו אמצעי לחימה, עצרו מחבלים והחרימו חומרי הסתה.