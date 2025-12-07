צה"ל ושב״כ חשפו היום מסמכים סודיים של רשת חלפנות חשאית שהפעיל חמאס בלב טורקיה, בהכוונה איראנית - ועל ידי גולים מעזה.

בהודעת צה"ל ושב״כ נחשפו מסמכים של ארגון הטרור חמאס, המצביעים על כך שהארגון מפעיל, בהובלת איראן, רשת של חלפני כספים המורכבת מגולים עזתיים בלב טורקיה, תוך ניצול התשתיות הפיננסיות במדינה לצורכי טרור.

לפי הודעת דובר צה"ל ושב"כ, מהחקירה עלה כי חלפני הכספים העזתיים פועלים בשיתוף פעולה מלא עם המשטר האיראני ומעבירים מאות מיליוני דולרים היישר לארגון הטרור חמאס ולבכיריו. החלפנים מנהלים פעילות כלכלית ענפה בלב טורקיה, הכוללת קליטה, אחסון והעברת כספים איראנים לידי חמאס.

"אנו חושפים מסמכים של הרשת, בהם מתועדות חלק קטן מהעברות הכספים, בהיקפי מאות אלפי דולרים", אמרו גופי הביטחון.

איראן חושפת: הטיל שמערכות ההגנה לא רואות דוד הכהן וב. ניסני | 17:52

בהודעה נחשפו גם שמותיהם של המעורבים: "כעת נחשפת גם זהותם של שלושה פעילים, עזתיים במקור, חלפנים אשר פועלים בהכוונת איראן בלב טורקיה:

- תאמר חסן - בכיר במשרד הכספים של חמאס בטורקיה, הפועל ישירות תחת ח׳ליל אל-חיה

- ⁠ח׳ליל פרואנה ופריד אבו דאיר - חלפני כספים ברשת החמאסית.

"ארגון הטרור חמאס - בעידוד ובתמיכה של המשטר האיראני - ולאחר שגרם להרס רצועת עזה ממשיך לנסות ולקדם מתווי טרור כנגד מדינת ישראל ולשקם את עצמו - וזאת גם מחוץ לשטח הרצועה.

צה״ל ושב״כ מזהירים מקיום קשרים עם רשת החלפנות ועם שאר הזרועות הכלכליות של ארגון הטרור חמאס", סיכמו צה"ל ושב"כ את ההודעה באיום ברור.