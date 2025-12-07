כיכר השבת
בהכוונה איראנית ישירה

הגולים העזתים הגיעו לטורקיה - ופתחו רשת חלפנות למימון טרור של חמאס | כל הפרטים

דובר צה"ל ושב"כ חשפו היום רשת סודית של חמאס שנוהלה בידי גולים עזתים בטורקיה, אשר פתחו רשת חלפנות שנועדה לממן את הטרור של חמאס ולשקם את הארגון, בהנחייה ובפיקוח איראני הדוק | כל הפרטים על החשיפה (חדשות)

1תגובות
(צילום: דובר צה"ל, שב"כ)

צה"ל ושב״כ חשפו היום מסמכים סודיים של רשת חלפנות חשאית שהפעיל בלב טורקיה, בהכוונה איראנית - ועל ידי גולים מעזה.

בהודעת צה"ל ושב״כ נחשפו מסמכים של ארגון הטרור חמאס, המצביעים על כך שהארגון מפעיל, בהובלת , רשת של חלפני כספים המורכבת מגולים עזתיים בלב טורקיה, תוך ניצול התשתיות הפיננסיות במדינה לצורכי טרור.

לפי הודעת דובר צה"ל ושב"כ, מהחקירה עלה כי חלפני הכספים העזתיים פועלים בשיתוף פעולה מלא עם המשטר האיראני ומעבירים מאות מיליוני דולרים היישר לארגון הטרור חמאס ולבכיריו. החלפנים מנהלים פעילות כלכלית ענפה בלב טורקיה, הכוללת קליטה, אחסון והעברת כספים איראנים לידי חמאס.

"אנו חושפים מסמכים של הרשת, בהם מתועדות חלק קטן מהעברות הכספים, בהיקפי מאות אלפי דולרים", אמרו גופי הביטחון.

בהודעה נחשפו גם שמותיהם של המעורבים: "כעת נחשפת גם זהותם של שלושה פעילים, עזתיים במקור, חלפנים אשר פועלים בהכוונת איראן בלב טורקיה:

- תאמר חסן - בכיר במשרד הכספים של חמאס בטורקיה, הפועל ישירות תחת ח׳ליל אל-חיה

- ⁠ח׳ליל פרואנה ופריד אבו דאיר - חלפני כספים ברשת החמאסית.

"ארגון הטרור חמאס - בעידוד ובתמיכה של המשטר האיראני - ולאחר שגרם להרס רצועת עזה ממשיך לנסות ולקדם מתווי טרור כנגד מדינת ישראל ולשקם את עצמו - וזאת גם מחוץ לשטח הרצועה.

צה״ל ושב״כ מזהירים מקיום קשרים עם רשת החלפנות ועם שאר הזרועות הכלכליות של ארגון הטרור חמאס", סיכמו צה"ל ושב"כ את ההודעה באיום ברור.

(צילום: דובר צה"ל, שב"כ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אם אין כתבה מסודרת אז לא צריך לפרסם ולכתוב פרטים נוספים מיד
עז🐐🐐🐐🐐

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר